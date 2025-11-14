綠嘉南高初選登記截止！台南上演憲妃大戰
[NOWnews今日新聞] 民進黨布局2026年選戰，台南市、高雄市及嘉義縣提名初選登記今（14）日截止，台南市長初選共計2人登記，高雄市長初選共計4人登記，嘉義縣長共計2人登記，累計共8人，而候選人資格審查待11月19日中常會審查後確定。
民進黨台南市、高雄市及嘉義縣3個縣市首長提名初選，10日至14日下午5時領表登記。據統計，嘉義縣長共計2人登記，分別為立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長共計2人登記，分別為立委林俊憲、陳亭妃；高雄市長則有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑。
據民進黨初選選務規劃，10日至14日辦理嘉義縣、台南市、高雄市3縣市領表登記，19日召開中常會（中執會授權）審查候選人資格等，24日到28日協調政見會事宜、12月22日到明年1月4日辦理政見會、1月12日至17日初選民調、1月21日中執會公布提名名單。
民進黨主席賴清德日前針對初選做出3項提醒，第一，不得做出損害民進黨形象、違背人民期待的行為；第二，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑；第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。
