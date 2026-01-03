綠嘉縣長初選政見會今登場 蔡易餘、黃榮利行程滿檔

民進黨嘉義縣長初選政見發表會4日下午登場，英系立委蔡易餘和賴系縣議員黃榮利3日拜票行程滿檔。蔡易餘表示，平常心看待政見會，將闡述嘉義未來黃金10年論述；黃榮利除聚焦未來縣政藍圖外，也將強調自己的行政經驗，直言想講的很多，只怕時間不夠。

蔡易餘昨正常跑攤拜票，強調他保持平常心，這次縣長選舉主打「接力轉型再加速度」，希望自己10年立委的經驗可以加速整個嘉義的發展和再進步，讓嘉義穩健走向最關鍵的黃金10年。

他提及，此刻心情像當年考律師的過程，在圖書館K書準備3、4年，考律師的前1天才放輕鬆，讓自己做好準備，再來應戰。

黃榮利則把握有限時間、努力讓鄉親認識他，昨鎖定山區大林鎮掃街，晚上安排多場公開行程，並抽空檔時間模擬、整理政見稿。幕僚說，黃榮利會完整報告多年的行政經歷，及未來對嘉義縣政的發展、規畫，除文宣提到的還債發現金之外，也會提出其他政見。

至於日前文宣內容指賴清德總統2023年3月親口囑咐黃「要為嘉義縣長選舉做準備」，上周遭賴否認引發議論一事，幕僚強調黃不會說謊，但能理解賴的難處，為了避免失焦，政見會只談政見，不談此事。

蔡易餘獲嘉義縣長翁章梁、議長張明達等系統的鄉鎮市長、縣議員、農會總幹事力挺，近2天走訪太保後潭夜市、新港夜市及中埔菜市場；他說，雖寒風陣陣，鄉親不畏低溫給予鼓勵與支持，讓他備感溫暖。

黃榮利努力從各派勢力突圍，透露他出席基層活動、拜票時，不少民眾主動加油打氣，隨著初選民調倒數，會持續深入基層、傾聽民意，拚戰到底。