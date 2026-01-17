綠嘉縣長初選黃榮利慘遭蔡易餘輾壓 黃家班「反明文」策略已成過去



民進黨2026嘉義縣長初選民調結束，立委蔡易餘代表民進黨參選下屆嘉義縣長，依三間民調數據顯示皆蔡易餘大贏，黃榮利慘遭輾壓敗陣。熟悉地方政情人士指出，黃家班再度打著「反明文」大旗，和藍營暗中合作仍慘敗，顯示這議題已不再是攻防主戰場，反而黃家班在嘉義勢力消長在這場初選中表露無遺。





地方人士表示，「黃家班」長期利用反明文規定為選舉訴求，黃榮利落敗受訪提到「反明文規定是因為陳明文要消滅黃家班」，由此可知，黃榮利會初選根本不是愛嘉義、不為名利，而是為了鞏固家族政治利益佔位置，不惜違反黨紀也要力舉只能是黃家班的人。

據了解，黃榮利為了自己女兒黃靜玉能順利接任太保農會總幹事，還要求議長張明達出面拜託陳明文幫忙，但黃靜玉當上總幹事後，黃家班再度翻臉不認人；黃家班打「反明文規定」綠營基層已不買單，加上引藍營議員再猛打仇恨值，讓朴子、太保地區「反黃家班」聲浪越來越大。





熟悉地方政情人士指出，2018年嘉義縣長初選，當時黃家班力挺議長張明達與縣長翁章梁對決，但親議長人馬私下表示，其實大家都知道黃家班是希望藉由議長的手打陳明文，因此當時黃家班的選舉策略很肅殺，根本沒有要把選後整合的機會考慮進去，甚至議長的輔選團隊私下透露，黃家班連小額車資都來跟總部報核銷，感覺就是一直要利用議長資源壯大自己。





地方人士更指出，去年2月議長母親百歲福壽雙全，大家都時刻陪伴著議長度過喪母悲傷，沒想到黃文峯打來批頭就罵議長怎可以挺蔡易餘，「我們身邊的人都看不下去！」黃家怎能在議長喪母痛時，還只想消費張明達，看著議長接完電話憔悴又無奈的神情，算是完全看清楚黃家作風了。





熟悉地方政情人士表示，如今蔡易餘已確定代表綠營披掛參選2026嘉義縣長，未來面臨黃家班家族政治的保衛戰時，蔡該如何因應及佈局，將是下一波的觀察重點。

