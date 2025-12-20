綠嘉縣長初選 啟動陸戰拚人氣

民進黨嘉義縣長初選進入白熱化階段，「英系」立委蔡易餘和「賴系」議員黃榮利皆啟動陸戰行程，開始走進傳統市場，除盡力宣傳民調，也拉近與選民的距離，不過蔡易餘與黃榮利雖努力炒熱選情，兩陣營選情操作就像兩條平行線，導致民眾普遍對綠營民調初選反應冷淡。

蔡易餘近期除開始掃菜市場、追垃圾車，20日在大林鎮、番路鄉舉辦幹部座談會，宣傳初選民調，嘉義縣長翁章梁及黨籍鄉鎮長、議員等地方民代也出席，蔡易餘陣營透露，至今已舉辦16場座談會，今將到阿里山鄉、大埔鄉，並規畫在人口集中區域按戶拜票，透露很多支持者「很急」，希望能盡早掌握初選訊息，幫忙宣傳。

議員張明達昨出席番路鄉幹部座談，被外界解讀是挺蔡易餘，但他本人未直接表態，解釋黨內幹部座談也牽涉到明年五合一選舉，算是基層選舉的起手勢，番路又是他的主場，他出席很正常，「別人怎麼解讀我不在意」，大家都好朋友。

張明達說，雖目前民進黨嘉義黨部定調挺蔡易餘，但初選民調未排藍、是全民調，黃榮利除既有的綠營支持者，也可以擴大爭取藍營或中間選民的認同。

由於張明達態度被視為一大關鍵，黃榮利表示他可以理解，認為張明達只是盡地主之誼出席，也說雖然縣黨部立場鮮明，但也有些老黨員被乞丐趕廟公，「相信這些廟公會挺我」。

黃榮利強調，只要是嘉義縣民都會爭取認同，選舉不只是掛看板、買廣告或衝網路聲量，更重要的是走入人群、理解民意，「拜票不是衝場面」，要站在鄉親身邊，從人民生活出發，找回嘉義人的驕傲與骨力。