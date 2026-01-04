綠嘉義縣長初選政見會 蔡易餘提邁向下個黃金10年

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）民進黨今天舉辦嘉義縣長提名政見會，黨籍立委蔡易餘提出「以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分」策略，讓農工科技大縣再升級，帶領嘉義縣邁向下一個黃金10年。

民進黨2026嘉義縣長提名政見會今天下午舉行，兩名參選人分別為嘉義縣議員黃榮利及蔡易餘。

蔡易餘結論時細數10年立委歷練與中央協調經驗，提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強調將在既有基礎上「接力轉型、再嘉速度」，帶領嘉義縣邁向下一個黃金10年。

蔡易餘表示，嘉義縣經過這幾年發展，已不只是農業大縣，而是農工科技大縣，他當選縣長後，嘉義縣將從農業、工業、科技、觀光四大方向全面升級。

蔡易餘說，嘉義縣不斷發展精緻農業，未來要持續導入科技與AI、無人機農噴技術，朝高經濟作物、加工加值與品牌化發展，並推展新港農業生技園區及溪口、六腳、義竹智慧科技農業，繼續行銷阿里山高山茶、咖啡到世界各地。

在工業方面，他說，要加速擴增大埔美、中埔公館、水上南靖等六大產業園區，並以民雄航太基地發展無人機及國家國防產業，馬稠後產業園區對接嘉義科學園區，搭配完整交通網串聯與工業區周邊建設社會住宅，解決青年、勞工的居住需求。

蔡易餘表示，科技發展則以嘉義科學園區及台積電設廠為關鍵，設再生水廠、海水淡化廠滿足工業用水，並在各產業園區設置變電所供電；爭取高鐵橋下台37延伸到台南新營，串聯嘉科、南科及高科，建構半導體交通網絡；協助中正大學籌設矽光子學院，培育半導體先進封裝廠所需科技人才。

他強調，當工商發展後就能帶動觀光，要以「觀光為Plus加分」概念串聯山海資源，發展布袋、東石漁港特色觀光，行駛阿里山林鐵區間車推廣大阿里山區林業文化，另外開發中埔溫泉與建設梅山至太平雲梯纜車等多元觀光路線，吸引更多遊客。

蔡易餘肯定嘉義縣長翁章梁施政成果表示，嘉義縣7年來已償還新台幣125.8億元公共債務，再2年嘉義縣的負債將可歸零；翁章梁告訴他，這關鍵在於立委大力協助爭取中央前瞻建設經費補助，減輕縣府財政壓力。（編輯：黃名璽）1150104