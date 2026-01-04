綠嘉義縣長初選政見會 黃榮利強調行政經驗隨時上工

（中央社記者陳俊華台北4日電）民進黨今天舉行嘉義縣長提名政見會，參選的黨籍縣議員黃榮利表示，他當選後65歲以上長者的健保費全免，學童午餐、學雜費由縣府補助，並保證縣府人事、工程透明；他強調，嘉義縣需要具行政經驗、可隨時上工的縣長人選，「我黃榮利都準備好了」。

2026民進黨嘉義縣長提名政見會下午舉行，參選人抽籤號次依序分別是縣議員黃榮利、立委蔡易餘。

第一階段政見申論，黃榮利說，他就任太保市長時，在3年內就還清市公所新台幣9000萬元債務，第4年起推動包括育兒津貼、學雜費補助、防疫津貼、喪葬慰問金等社會福利，爭取經費開闢貨轉中心，並新建太保市公所大樓、藝文中心等大型建設。

黃榮利表示，台積電到嘉義設廠值得慶幸，但發展過程也帶來房地產漲價等衝擊，民眾反映薪水沒漲，想在附近買間房子都很困難；而這正是他勇敢站出來、想要改變困境的原因，他需要承擔，要讓在地的艱苦人過更好的生活。

黃榮利指出，嘉義縣目前需要一位了解基層、會治理，能幫各行各業賺錢的縣長，他希望讓外出學子能返鄉、學生畢業後留在嘉義，讓嘉義縣人口不再流失。

對於蔡易餘質疑，幫黃榮利助選的人曾背叛民進黨，該如何領導民進黨打贏選舉。黃榮利在結論時表示，他一路追隨總統賴清德的態度至今都沒變，「不用懷疑我的政黨態度」，民國82年就加入民進黨，已30多年黨齡。

黃榮利說，他未來會加強縣民福利，3年內還清44億元債務，第4年開始發現金，65歲以上長者健保費全免；學童午餐、學雜費由縣府補助，讓年輕人能勇敢生養；平衡山區、海區的建設發展；AI導入縣政建設，提升行政效率；成立畜牧專區，讓農民有好的養殖生產區。

黃榮利表示，嘉義輕軌是他在縣議員任內所爭取，完成後可強化交通路網、提升觀光便利。他也要問蔡易餘，立委任內為何朴子屠宰場、水上鐵路高架化毫無進度，朴子、東石、布袋逢豪雨必淹水，要如何向鄉親解釋；立委任期4年還沒結束，就要參選縣長，是要替誰卡位。

黃榮利表示，未來他會尊重公務人員專業，不發生外行人指揮內行人的事，保證進縣府後的人事、工程透明，他沒有派系包袱，會打造親民、充滿活力的政府。嘉義縣現在需要一位具行政經驗、可隨時上工的縣長人選，「我黃榮利都準備好了」。（編輯：林克倫）1150104