綠嘉義縣長初選民調出爐！蔡易餘勝出

▲民進黨2026嘉義縣長初選結果出爐，由立委蔡易餘（右）勝出。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026嘉義縣長初選結果今（14）日出爐，立委蔡易餘在三家民調平均支持度為64.8135％，輾壓議員黃榮利的平均支持度38.1949％，將代表民進黨參選嘉義縣長；民進黨預計21日開中執會提名。

民進黨本週執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨日抽出的選區為嘉義縣。民進黨上午10時30分開封民調，蔡易餘對比國民黨對手王育敏的平均民調為64.8135％，黃榮利的平均支持度則是38.1949％，最終結果由蔡易餘大勝黃榮利。

發言人韓瑩表示，嘉義縣長初選民調結果由蔡易餘勝出，相關提名作業，經由下週選對會，並經由中執會通過。

對此，民進黨指出，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

據民調辦法，民進黨中央黨部上午10時會抽籤選出執行縣市，當晚6時至10時30分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10時將公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。

▲嘉義縣長初選民調結果出爐。（圖／民進黨提供）

