綠嘉義縣長初選白熱化 蔡易餘秀王世堅推薦、黃榮利送菜助農

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數21天，立委蔡易餘21日由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷陪同上戰車，在阿里山鄉、大埔鄉掃街拜票，並秀出立委王世堅、陳瑩的推薦影片。另一方面，議員黃榮利以實際行動支持在地農民，認購2500顆高麗菜，在太保市玉皇宮前免費發送。

參加民進黨嘉義縣長初選的蔡易餘找來立委王世堅拍推薦影片。（圖／ 蔡易餘競選團隊提供 ）

蔡易餘的掃街行程不僅獲翁章梁、張明達親自站台力挺，也吸引多位重量級立委跨區聲援，包括王世堅、伍麗華及陳瑩都特別拍攝推薦影片，透過社群平台擴大宣傳聲量。蔡易餘強調，自己有10年在中央立法院的歷練，擔任過黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，有決心要接翁章梁的棒，為嘉義接力轉型、再嘉速度。

蔡易餘也找來現任縣長翁章梁站台。（圖／ 蔡易餘競選團隊提供 ）

張明達表示，蔡易餘當選縣長，就如同他自己當選縣長，呼籲支持者把這次初選當作大選來拚，全力支持他的拜把兄弟蔡易餘。翁章梁則指出，蔡易餘是台大法律系畢業，嘉義繼續轉型需要這種人才，喊出「相信翁章梁，支持蔡易餘」。

立委陳冠廷與嘉義縣議長張明達也幫蔡易餘車掃爭取支持。（圖／ 蔡易餘競選團隊提供 ）

黃榮利鑑於近期高麗菜盛產、價格偏低，特別向農民認購2500顆高麗菜免費發送給鄉親，並表示後續會配合菜農採收時間，認購高麗菜持續發送。黃榮利強調，嘉義縣是農業大縣，他自己出身農家，也種過高麗菜、也遇過高麗菜價崩跌，深知農民「看天呷飯」，更要在關鍵時刻伸出援手，與農友站在一起。

議員黃榮利認購2500顆高麗菜，在太保市玉皇宮前免費發送。 （圖／黃榮利 競選團隊提供 ）

黃榮利指出，農民面對天候、氣候變遷、市場價格波動等多重挑戰，政府不能只是口頭關心，更要拿出具體行動。他強調，農民努力一整年，最怕辛苦栽種的作物賣不出去，「我站在農民這邊，只要做得到，我就會做！」

黃榮利表示，未來若有機會入主嘉義縣政府，他將以更全面的政策加強農業體質，推動農產品產銷調節、建立穩定農產市場機制，並持續協助青農投入科技農業，打造更有競爭力的嘉義縣農業，重申「農業是嘉義的根，更是嘉義的驕傲！」他會用行動與政策，陪著農民一起走。

