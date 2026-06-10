綠圓燈亮起時仍止步 騎士堅持等左轉燈遭檢舉

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路口號誌從紅燈變綠燈，汽、機車前進，前方準備左轉燈的摩托車卻突然停下。

民眾提醒，「看到沒有車可以左轉，它有箭頭呀。」

後方汽車駕駛提醒騎士，前方亮起圓形綠燈只要沒車就可左轉，但是騎士認為得等到左轉燈亮才能轉彎。事情發生在9日傍晚，警方回應，依照交通法規，圓形綠燈亮起時車輛即可直行或左、右轉，女騎士已經違規。

高市壽天派出所長吳濬宇說明，「騎士在號誌轉為圓形綠燈且前方無來車時，仍停在車道遲未左轉，影響後方車流，可依《道路交通管理處罰條例》，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。」

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10日上午重回現場，地點位於高雄岡山區河堤路二段與筧橋路口，屬於5個燈號的號誌，機車騎士不用兩段式左轉，但並非每個人都知道綠圓燈可直接左轉，只是在現場也發現左轉燈秒數不到10秒。

高雄市民說道，「應該不清楚吧，應該就網路上或者電視多多宣導一下，因為騎機車的人太多了。」

高雄市民認為，「我覺得這個路口號誌算清楚。」

警方表示，類似這種路口只要綠色圓燈亮起，加上前方無來車就能通行；若是只有亮左箭頭綠燈就只能左轉，提醒駕駛人看到綠圓燈，確認前方安全就要行駛，否則可能被開單。

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