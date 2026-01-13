綠在觀塘回收點 環保派對鄰里同樂

廣結好緣，同時推廣環保，資源回收的概念，如何落實生活中，帶您到香港看看慈濟志工，這場在環保回收點，舉辦嘉年華活動。

2025年12月1日，慈濟香港分會接棒營運「綠在觀塘」環保回收點。接著，三周的準備時間，就舉辦了首場派對環保活動。

慈濟志工 梁榮錦：「環保署直接借我們9個帳棚，讓我們馬上來用，所以也非常感恩環保署，為了成就這個活動，背後的支持，整個綠在觀塘，戶外有非常好的一個園區，整個園區的面積很大，並且有很美麗的花草。」

攜手成就八大攤位設計的，包括海洋公園、Mill坊、香港理工大學、以及環保願行館等。

海洋公園專員 劉曉峰：「希望大家了解，食用本地食材，能幫助保護環境，能有益自身健康，其營養價值不遜於其他來源的食材，所以設計個小遊戲呀。」

選用在地食材，減少食物運送的碳足跡；還有志工陪民眾體驗再造紙的方法；以及如何製作環保酵素。

民眾 梁慧施：「都好有意義，整個讓我們學習，如何愛護社區，對我們很有幫助，特別是小朋友，也建立環保理念。」

綠在觀塘經理 陳冠誠：「因為附近屬工廠區，我們希望將這個場地打造成，上班族及辦公室人士的心靈綠洲，可以來參觀，有花園啊，希望讓園區環境完善。」

香港慈濟志工許下願景，綠在觀塘環保回收點，除了資源回收之外，也會是一座連接社區、傳遞愛與責任的橋梁，友善天地。

