綠執政32年難變天？「憲妃互鬥」民調結果 陳揮文吐心聲

2026地方大選邁入倒數計時，民進黨台南市長初選競爭也如火如荼，立委陳亭妃、林俊憲呈現二搶一，國民黨方面立委謝龍介呼聲高，但也面對前立委陳以信表態投入初選。對於外界關注民進黨內「憲妃大戰」，資深媒體人陳揮文也點出台南治安、光電爭議等問題，並指台南連續32年未政黨輪替，質疑台南鄉親是否仍願意維持這現況。

陳揮文28日在節目《新聞大白話》提及，台南的狀況，民進黨的選會針對林俊憲跟陳亭妃有提問辯論的這個環節，應該會比較精彩，「可是臺南的鄉親，你們已經32年沒有政黨輪替過了」。陳揮文也表示，民調的可信度是可以參考的，但距離2026大選大概一年時間，而謝跟陳、謝跟林這樣對比，領先的幅度這麼小，「甚至派出陳亭妃的時候，其實我是對台南的鄉親，我不曉得要怎麼講。」

「所有光電板的面積密度最高的是在台南，爐渣不是也埋在台南嗎」，陳揮文表示，台南不是被開88槍嗎，台南這幾年換了幾個警察局長？現在民調出來，卻還支持陳亭妃跟林俊憲。陳揮文舉例柯志恩、謝龍介，「台南國民黨都這麼難選了，還有人舉手出來說我要選。」

陳揮文表示，高雄柯志恩的狀況，光是邱議瑩的那個區，柯志恩如果當選了，「我請問大家，柯要花多少時間跟金錢，把邱選區的那些洞把它填起來？如果我是柯志恩我真的就算了。」

陳揮文也指，高雄、台南是民進黨長期執政的地方，而國民黨民調還拉不起來，「所以我都是祝福，台南跟高雄的鄉親，我尊重你們的決定。」而同場節目的來賓郭正亮也開玩笑說，「我都建議柯志恩跑基層要穿防彈衣。」

