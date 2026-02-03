綠基隆市議員許睿慈宣布不連任 嘆政治氛圍讓人灰心

中正區議員許睿慈宣布不再爭取市議員連任，（圖／翻攝自許睿慈臉書）





民進黨基隆市議員黨內初選登記於上月30日截止，但傳出中正區議員許睿慈雖領表卻未完成登記。對此，她昨（2）日在臉書宣布，將不再爭取市議員連任，並坦言，當政治討論過度被導向負面想像，都只會讓人更加灰心。

許睿慈在臉書發出千字長文表示，她始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。她細數了自己擔任市議員期間的事蹟，指出曾將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達全國第一。

在長照政策方面，許睿慈爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾。在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車、卻長期忽視老舊公車帶來的安全風險時，許睿慈持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。

在改善人本及交通問題上，許睿慈成功推動新豐街聯外道路進入規劃階段，整合中正區部分路段電桿地下化、爭取號誌燈號、停車格及通學步道，也推動既成巷道納管，解決長達20年的私地通行爭議，並劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度保障，而非僥倖。

許睿慈表示，她對公共治理深知其重量，因此對是否參選始終慎重以對，「然而，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視；這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。」

許睿慈強調，自己不會向黨內制度挑戰，「我沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。」

許睿慈表示，將不爭取市議員連任，但無論是否站在市議員的位置上，她都會以不同身份持續投入公共議題、監督政策、服務市民，「形式將改變，但初衷不變：為大家努力，為城市盡責。公共服務，不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。」

