綠基隆市長找到人了！徐國勇讚「人選非常棒」：最快月底賴清德親自宣布

距離2026地方選舉還有1年，基隆市部分，國民黨現任市長謝國樑將續拚連任，民進黨人選暫時未定。民進黨秘書長徐國勇今天（8日）現身基隆出席活動時表示，民進黨選對會仍在徵召中，「但我們已經有人選，而且是非常棒的人選」，至於何時公布人選，徐國勇透露，希望在12月底前能把人選定案，屆時由黨主席賴清德親自宣布。

徐國勇今天上午前往基隆參加獅子會活動，並接受媒體聯訪。針對民進黨基隆市長人選，徐國勇表示，民進黨選對會仍在徵召中，但已經有人選，而且是「非常棒的人選」，時間到了就會向大家宣布，現在正在討論中。

徐國勇指出，選對會通過後，還要經中執會通過才會舉行正式記者會，由身兼黨主席的總統賴清德親自主持並告訴大家人選。

至於何時公布人選，徐國勇說明，希望在12月底前能把人選定案，會在12月底或1月初，由賴清德親自召開記者會向全國民眾宣布。



