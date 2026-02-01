綠基隆議員初選登記截止！「美女議員」許睿慈領表未登記 黨部了解中

政治中心／綜合報導

民進黨基隆市議員許睿慈（右）領表未登記初選。（圖／翻攝自許睿慈．許願池臉書）

面對年底九合一選戰，民進黨在基隆市議員部分規劃提名15名，然後黨內初選在一月30日截止，最後僅12人完成登記，現任中正區議員許睿慈只有領表卻沒有完成登記，導致民進黨在基隆中正區出現「無人登記」的窘況。

許睿慈外型亮眼，曾推出寫真書，並與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」合拍年曆行銷基隆觀光，也有「美女議員」之稱，據了解，許睿慈先前已領取登記表格，但未說明臨時不登記的原因。

民進黨基隆市黨部規劃市議員領表登記，自1月26日起受理，至30日下午5時截止。參選人需繳交新台幣12萬元保證金與12萬元登記費，共24萬元才能完成初選登記。但到了截止時間，許睿慈始終未現身市黨部登記。

目前完成登記共有12人，仁愛區提名2人，登記鄭文婷（現任）；信義區提名2人，登記陳軍佐（現任）、陳宜（現任）；中正區將提名2人，無人登記；中山區將提名2人，登記施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）；安樂區提名3人，登記張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）；暖暖區提名1人，登記朱書昕（新人）；七堵區提名2人，登記曾怡芳（現任）；山地原住民無人登記。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，將提名15席，共有12人完成登記。安樂區將以初選民調方式決定提名人選；仁愛區、中正區、七堵區及山地原住民等缺額，預期將以協調徵召方式處理。至於現任議員許睿慈未登記一事，將在積極了解狀況，後續將再對外說明。

