綠基隆議員布局 先協調再初選

民進黨基隆市黨部16日公布基隆市議員初選辦法，各區將採先協調再初選的機制，於2月13日公布首波提名。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部16日公布年底基隆市議員黨內初選辦法及擬提名人數，預估2月6日前在各區協調，並於2月13日公告首波提名人選，協調不成的地區則自3月2日展開初選民調，並於3月27日公告第二波提名人選。安樂區綠營5搶3，預料將以民調決定人選。

民進黨基隆市黨部昨日公布基隆市議員黨內初選辦法，領表登記時間自1月26日起到30日，2月2日至6日初步協調，若不超過提名名額，將於2月13日公告首波提名人選。若參選人數超過名額，則將於3月2日展開初選民調，並在民調公布後，於3月27日公告第二波提名人選。

廣告 廣告

民進黨基隆市黨部公告的各區名額，中正區、信義區、仁愛區、七堵區及中山區各提名2人，安樂區3人、暖暖區1人。另外，這屆新增的山地原住民也將提名1人，平地原住民暫不提名。

以目前各區的擬參選狀況來看，基隆市安樂區民進黨擬提名名額為3人，爭取連任的現任議員包括了吳驊珈及張之豪，但基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長祕書黃永翔也表態要爭取提名，預期須透過初選民調決定提名人選。

另外，身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，先前已經宣布將優先提名現任議員，後續各區提名的名額及初選時程，將在1月底前公布；若協調不成，才會採用全民調方式展開初選，也不排除藍白合的可能性，預估各區的提名人數將採保守原則，希望搶回下屆議會議長寶座。