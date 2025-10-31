綠大咖被關切不敢幫站台！林岱樺發文回應了
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷31日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠委王義川也說，經過深思，本週六活動他確定不會出席；對此，林岱樺回應道，「如果您不方便出席，岱樺能夠理解，如此的外在環境，壓力確實很大，請您不要掛心。」
官司纏身的民進黨立委林岱樺，將在週六於高雄舉行 「大改革！護國市長」造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍率先發文力挺，正國會的民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委王義川也跟進表態，引起輿論炸鍋。據了解，黨中央高層已告誡「政務官」林佳龍不宜介入初選，而卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求有黨職的他當天不能上台。
卓冠廷下午表示，身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。
而王義川也說明，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開三次會議，並沒有把林岱樺停權，代表林岱樺還有權利去參加初選，他支持林有機會公開向眾多支持者說明解釋，「但我這個決定讓各位擔憂、失望、傷心我過意不去 ， 讓民進黨的價值受到挑戰，更非我能承受之重」，經過深思，週六活動他確定不會出席。
對此，林岱樺昨在臉書發文表示，「岱樺誠摯邀請朋友們，明天來參加我們在岡山的活動，這將是一場情義相挺的聚會。如果您不方便出席，岱樺能夠理解，如此的外在環境，壓力確實很大，請您不要掛心；如果您可以出席，那是很棒的事情，我們可以一起感受高雄人的溫暖與熱情。」
林岱樺直言，「從過去到現在，岱樺從來沒有打過輕鬆的選戰，現在所謂的深綠區，我剛開始經營的時候，也沒有人看好，只要積極正向就可以克服困難。高雄加油，台灣加油。」
