綠女戰神王美惠選嘉市 藍白合或三腳督拚翻轉

台北市 / 綜合報導

2026地方大選逼近，民眾黨昨(24)日公布徵召立委張啟楷參選嘉義市長，民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，而國民黨則有議員陳家平、鄭光宏以及醫師翁壽良都有意參選，只是地方人士分析，從2024總統大選觀察，民進黨在嘉義市約有4成支持度，國民黨3成，民眾黨2成5，基本盤綠大於藍白！根據民眾黨內部調查唯有藍白整合才有勝選的可能，如果破局最終演變成「三腳督」局面，那就是把嘉義市長寶座拱手讓給民進黨。而在基隆市的部分，民進黨徵召基隆議長童子瑋參選的方向相當明確，但仍待「選對會」徵詢後討論通過。而根據TVBS的最新民調，儘管謝國樑在中高齡市民中有壓倒性優勢，童子瑋則在年輕族群的支持度超車謝國樑，在青年族群有強大吸票力！

黨主席黃國昌授旗，民眾黨正式徵召，立委張啓楷投入嘉義市長選戰，但要贏得嘉義市這個民主聖地可不簡單，因為代表民進黨出征的是她。被稱為女戰神的立委王美惠，議員時期她拿下四連霸還是全市最高票，地方實力雄厚。

而在國民黨這邊，議員陳家平、鄭光宏以及醫師翁壽良都有意參選。若以2024年總統大選來看，民進黨在嘉義市約有4成支持度、國民黨3成、民眾黨2成5，基本盤綠大於藍白，地方人士分析，如果藍白各走各的嘉義市很有可能被翻盤，民眾黨內部調查，唯有藍白整合才有機會打敗王美惠，國民黨潛在人選也希望黨內出手整合。

面對藍白合不合，民進黨這一戰的女主角王美惠則是老神在在，嘉義有待藍白整合。而在基隆市長的選戰，現任市長謝國樑將代表國民黨爭取連任，而民進黨部分，黨內有共識要徵召基隆市議長童子瑋參選就待選對會拍板。

根據TVBS針對基隆市長選戰，兩位人選要投給誰的民調指出，以全年齡來看，謝國樑獲得48%的支持度、高過童子瑋的33%，特別是在40到49歲、50-59歲，謝國樑支持度超過五成，60歲以上民眾更高達54%，但年輕族群的20-29歲、30-39歲童子瑋支持度高，20-29歲童子瑋更獲得43%的支持度。

童子瑋2018年以無黨籍當選議員，2022年以民進黨籍參選連任，更當選基隆市議長，也成為民進黨首位基隆議長！近期，童子瑋積極布局，在七個行政區掛出年度政績看板，兩天前，更任命兩位新副發言人協助回應外界說明政策立場等，動作頻頻，童子瑋若代表民進黨對上謝國樑有沒有機會幫助民進黨，重新奪回基隆也成為焦點。

