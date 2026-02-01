綠委三重掃街拜票 陳柏惟站台喊「最強母雞」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧1日與三蘆民代、立院榮譽顧問陳柏惟到三重力行市場拜票，爭取支持。（張鎧乙攝）

新北市長選戰逐步加溫，民進黨陣營動作頻頻。立委蘇巧慧今（1）日上午前往三重力行市場掃街拜票，立法院榮譽顧問陳柏惟特別現身陪同力挺，直言蘇巧慧是「最強母雞」，更喊話選民「新北要投給誰？投給巧慧！巧（聰明）又會」，展現綠營整合氣勢。

陳柏惟受訪時表示，過去在立法院期間，長期受到蘇巧慧的照顧，從旁觀察她的為人與行事風格，無論是人格特質或待人處事，都相當溫暖、充滿關懷與照顧，「這樣的人來帶領新北市，我完全沒有保留地支持」。他強調，自己此行就是要力挺蘇巧慧，替她站台衝人氣。

掃街過程中氣氛輕鬆，媒體追問若蘇巧慧當選市長，陳柏惟是否會再度「剃頭」表態，蘇巧慧當場笑回「不行，我要一個很帥的陳柏惟」，更自嘲「沒有頭髮也很帥，這句話全世界我最適合講」，陳柏惟則打趣回應，考慮等衝刺期再來規劃，「不要像有些人競選總部這麼早就開」。

同場陪同掃街的立委李坤城指出，今天共有6位三蘆議員一同到場力行市場拜票，蘇巧慧長期一步一腳印深耕新北，地方都看得很清楚；反觀有人要選新北市長，卻是住在台北市豪宅，「高下立判」。

