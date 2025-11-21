綠委主張調整歡樂耶誕城 侯友宜：是城市品牌也是國際節日

2025年11月21日新北市／侯友宜受訪說新北歡樂耶誕城是城市品牌也是國際節日。（吳嘉億攝）

代表民進黨角逐下屆新北市長的立委蘇巧慧，針對新北歡樂耶誕城要求做調整，尤其是解決交通疏運及板橋在地人的抱怨等，新北市長侯友宜今（21）日下午在新莊出席金安獎頒獎典禮前受訪，表示新北歡樂耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，尤其今年的主題LINE FRIENDS，得到各界的好評。

侯友宜接著說，在各界的好評底下，新北歡樂耶誕城開城以來這段時間的交通是非常順暢的，特別歡迎大家在這個禮拜六、週末期間，市府有運動相關的主題，希望市民朋友喜歡歡樂耶誕城，踴躍的參加。

