綠委促兌現2競選政見！曝政院已應允這事 陳光復：努力爭取全縣免健保

記者劉秀敏／台北報導

民進黨提名陳光復競選澎湖縣長連任（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨立委楊曜近日接連指出，同黨澎湖縣長陳光復應兌現競選期間，包括軍公教離島加給年資加成30%、全縣免健保等政見。民進黨今（4）日正式提名陳光復競選連任，陳光復於致詞時宣布，行政院已承諾將澎湖縣公務人員年資加成調升至30%，與金馬相同；至於全縣免健保部分，陳光復回答媒體詢問時則表示，目前65歲以上、6歲以下均已免繳健保費，其餘年齡層將視財政及中央支持努力爭取。

民進黨今日下午召開記者會，正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，陳光復致詞時，細數自己上任後讓澎湖「福利好、債務減、建設一直做」的施政成績。同時提到，最近自己向總統賴清德與行政院長卓榮泰反映，希望澎湖縣公務人員的年資加成能比照金門、馬祖達到30%，感謝總統與院長的應允，應該最近就要實施。

陳光復表示，感謝中央政府對澎湖的支持，雖然離島在醫療、交通等方便有所不便，但是中央政府全力支持，讓鄉親確實生活在幸福的城市。他也感謝民進黨，讓他再拚4年為鄉親服務，未來不只是「澎湖好政、幸福達陣」，還要向上提升澎湖，讓澎湖更好。

針對媒體關注近期楊曜敦促陳光復應兌現選舉政見，陳光復回應，目前澎湖的福利差不多是全國數一數二好的，離島加給目前每月9790元，已經跟金門、馬祖一樣；針對公務員年資加成30%，她近幾個月也一直跟中央政府、行政院爭取，行政院人事總處已經承諾，會讓澎湖跟金馬一致，預計近期就會實施。

陳光復坦言，澎湖地處離島，當然是有諸多不便，但縣府會全力爭取，在交通、醫療等福利已經一件一件達成。至於全縣免健保方面，陳光復說，目前澎湖65歲以上、6歲以下均已免繳健保費，其餘年齡層部分，未來將視財政允許與中央政府給予的承諾，縣府會努力爭取，希望能夠達成。

