綠委促橫向國道收費 邱議瑩反對怒批：別把壓力丟給偏鄉

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近日有民進黨立委提案要求交通部高公局針對橫向國道收費研擬可行性及合理費率。不過，立委邱議瑩持反對意見。（邱議瑩提供／洪浩軒高雄傳真）

國道基金財務壓力持續升高，近日有民進黨立委提案要求交通部高公局針對橫向國道收費研擬可行性及合理費率。不過，立委邱議瑩持反對意見，她認為，此舉會讓偏鄉居民承擔額外交通負擔，交通部與高公局應具體評估偏鄉各項需求，而不是把國道基金財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。

隨著多項重大工程推進，國道基金財務壓力持續升高，民國116至122年國道建設經費需求超過4000億元，而國道通行費已超過10年未調整，立委提案要求交通部高速公路局研議橫向國道收費可行性，並檢討整體費率制度。

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對此，邱議瑩表示，國道基金財務可以檢討，交通建設也需要長遠規畫，但橫向國道是否收費，不能只從基金缺口或道路使用量來看，更必須納入偏鄉居民生活成本、農民運輸負擔與城鄉交通公平。

邱議瑩指出，對高雄旗山、美濃、六龜、甲仙等地區鄉親而言，國道十號是孩子上學、長輩看病、農民送貨、居民往返市區的重要交通命脈。若未充分考量地方實際情況就討論收費，恐怕會讓偏鄉居民、農民、長輩與通勤族承擔額外交通負擔。

邱議瑩認為，十多年前橫向國道收費議題就曾在地方引發強烈反彈，原因很簡單，這不是紙上試算的一個數字，而是地方鄉親每天真實面對的生活成本。尤其農民運送農產品進出市區，本來就承受油價、肥料、人工與運輸成本壓力，如果再增加通行費，將進一步壓縮農民生計。

「橫向國道不收費的理由，過去存在，現在也一樣存在！」邱議瑩強調，交通部與高公局若要提出研究報告，應充分聽取地方聲音，具體評估偏鄉就醫、就學、通勤、農產運輸與地方產業發展影響，而不是只把國道基金財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。

邱議瑩呼籲，交通部與高公局應審慎面對地方疑慮，未來任何涉及橫向國道收費的研議，都應以地方民生需求與城鄉公平為優先，不應讓偏鄉居民承擔不合理的交通負擔。

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