綠委促「社救法」修法 石崇良：年底前提版本列優先法案

《社會救助法》攸關弱勢家庭能否被納入社會福利體系，也是政府審認低收入戶與中低收入戶的主要法源，但制度長年未修遭批評「法定貧窮」遠低於社會真實貧窮狀態。

民進黨立委范雲今天(28日)在立法院總質詢時，以多起貧窮與無家者個案為例，指出現行制度在「虛擬收入、家戶合計、人籍不合一、缺乏脫貧誘因」等面向存在嚴重缺口，導致真正貧窮及生活困難者被排除在外。她並引用主計總處資料指出，我國相對貧窮率達 7.43%，但能取得中低收入戶資格者僅 2.4%，顯示制度門檻偏高，與社會現況脫節。

范雲強調，賴清德總統在競選期間已明確承諾修法，衛福部委託學界的研究也提出完整條文建議，質疑行政院遲未提出新版草案，「這是政府最基本、也最應優先完成的改革」。

行政院長卓榮泰回應，經濟成長與物價上升本應促使最低生活費與貧窮線全面檢討，並且房屋不動產價格變動也使部分弱勢被不當排除，應調整為「更貼近實際生活」的標準。

他指出，社救法去年已在院內討論並原列為今年優先法案，但因《財政收支劃分法》修法陷入僵局，使中央與地方未來財務分擔比例無法預估，導致社救法修法進度延宕。卓榮泰強調，待財劃法底定後，社救法列優先推動法案，「這是應該做、也必須做的改革」

衛福部長石崇良表示，新版《社會救助法》草案將在今年底前送入行政院，並針對外界最關注的制度缺口提出調整；他表示，在「人籍不合一」，未來申請不必再回到戶籍地，將可由現居地啟動程序，降低無家者與弱勢者因行政限制而被卡住的情形。

針對長期備受批評的「虛擬收入」制度，衛福部將不再一律以基本工資推算工作能力，而改採更具彈性的「多元折算」，使認定更符合個別生活狀態。

石崇良指出，家庭收入合計也將納入實際扶養關係與家庭脆弱性評估，不再把名義上的親屬視為絕對扶養來源；脫貧誘因不足的問題則將透過研議緩衝期加以改善，避免民眾因收入些微增加就立即被排除。

他強調，後續修法將兼顧行政作業與制度設計，並持續聽取第一線社工與民團意見。(編輯：陳士廉)