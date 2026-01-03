綠委修兩岸條例改「國與國」 吳思瑤：僅屬個人提案

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法律名稱改為「臺灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」以及以「地區」相稱兩國領土的相關字眼。外界關注這是否代表執政黨的立場？民進黨政策執行長吳思瑤今天(3日)對此受訪表示，這僅是個別立委的提案，仍有充裕時間在國會與社會中進行討論與意見匯聚，「不用太急切地認為就是下一步的作為」。

吳思瑤：『(原音)這應當就是個別委員，她的提案的權利，我們都充分的尊重。任何的議案，我想都應當可以被平等的討論，至於時機點、至於實質的內容，那當然希望能夠進入討論之後，大家都可以交換意見。我想未來在台灣的國會內或是社會的討論，都可以讓時間去匯聚更多的共識，所以也不用太急切地認為提案好像就是下一步的作為，在台灣任何議案都要有充分的民主討論的過程。』

吳思瑤強調，個別委員提案都應該被尊重，民進黨的提案絕對不是像國民黨、民眾黨的提案，一提出就直接坐特快車逕付二讀、不議而決，民進黨的提案絕對會遵循民主的程序，有不同的意見都可以交換。(編輯：沈鎮江)