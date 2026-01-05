綠委修兩岸條例「新兩國論法治化」 蕭旭岑預判美國將出手擋下

照片來源：翻攝自《嗆新聞》直播畫面

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑今（5）日接受媒體人黃揚明專訪，針對民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬將名稱改為「台灣與中華人民共和國」並刪除「國家統一前」字眼一事發表評論。蕭旭岑認為，此動作旨在落實「新兩國論法治化」，若被對岸視為法理台獨，恐引發衝突。但他同時斷言，美國會為了區域穩定出手制止。

蕭旭岑在專訪中直言：「我認為這件事情美國會出手，他會叫總統賴清德去擋下來。」他認為美國不會允許這種改變國家定位的動作。他也指出，目前該提案已有超過28位民進黨立委連署（已過半），應觀察民進黨黨團及行政部門的態度。

廣告 廣告

蕭旭岑更進一步推測，總統賴清德是否希望透過此類提案構成法理台獨要件，進而引發兩岸衝突，藉此達到「戒嚴」或「停止2028年選舉」的目的，他質疑這些都是可能的發展方向。

此外，針對外傳所謂訪中有「3張門票」（阻擋軍購、國安法制等），蕭旭岑反駁這完全是「編出來的假訊息」，目的是抹紅與阻撓兩岸交流。他強調，賴總統在媒體訪問中親自質疑此說法，等同證實自己就是這套「認知作戰」假訊息的源頭。

對於美軍逮捕委內瑞拉總統引發的「斬首行動」討論，蕭旭岑認為，美國絕對不敢對擁有核武的中國採取同樣模式。他根據對大陸的了解判斷，對岸對賴清德發動斬首行動的可能性低，因為中國領導人習近平對台灣同胞仍有感情，「這樣做對中華民族是不可承受之痛，代價遠高於成本」。

照片來源：翻攝自《嗆新聞》直播畫面

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高虹安宣布啟動「新竹小巨蛋」計畫 補齊新竹市大型公共展演重要拼圖

賴清德元旦提4個總目標 籲朝野合作面對挑戰、加速通過國防預算

【文章轉載請註明出處】