綠委修兩岸條例！鄭麗文竟嗆賴清德藐視憲法 民進黨團轟：非常荒唐可笑

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會（圖／翻攝畫面）

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，國民黨主席鄭麗文昨日痛批，總統賴清德子弟兵提出藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨的提案，這難道不是兩手策略？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（5日）痛批「非常荒唐可笑」。

民進黨團上午召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。鍾佳濱表示，真正藐視憲法的，是有「翁大法官」之稱的國民黨立委翁曉玲，也是國民黨在國會通過譴責案、拒絕承認憲法法庭判決，國民黨主席鄭麗文竟還敢指責他人藐視憲法，非常荒唐可笑。

鍾佳濱指出，在中國一連串軍演、對國會議員與國人安全形成威脅的情況下，有立委基於民意呼應提出更明確的修法，民進黨尊重立委的提案權。但藍白若持續混淆、模糊台灣與中國的界線，讓憲法增修條文中的「自由地區」不再自由，讓「中國地區」成為台灣的頂頭上司，甚至隨時能親門踏戶、逮捕台灣國會議員，這才是真正的核心問題。

鍾佳濱強調，民進黨團呼籲藍白陣營，若真重視憲法、重視兩岸人民和平交流，就必須嚴厲譴責中共，不應再以軍演破壞和平交流，中共必須尊重中華民國的憲政體制。

