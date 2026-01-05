綠委修兩岸條例 陳偉杰痛斥毀憲再端「抗中保台」老招

248260105a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

民進黨立委林宜瑾等人提案修正《兩岸人民關係條例》，計畫更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前」與「地區」等法律用語，引發政壇高度爭議。對此，國民黨新北市議員陳偉杰前(3)日嚴正譴責，直指民進黨在施政受阻、面對2026選戰壓力升高時，再度祭出「意識形態提款機」，企圖以不惜以毀憲亂政的方式挑釁兩岸現狀，這不僅是法理上的自我矛盾，更是將台灣人民的生存推向高度風險。

陳偉杰表示，林宜瑾提案在法理結構上嚴重錯亂，《兩岸人民關係條例》立法基礎來自《中華民國憲法增修條文》第11條，內容明確界定兩岸關係屬於自由地區與大陸地區互動模式。他說，只要憲法增修條文未動，任何試圖在下位法（條例）中更改名稱、刪除地區定義的行為，都是明顯的「違憲修法」。

陳偉杰強調，執政立委若真要推動兩岸定位轉變，應正面提出憲法修正，而非在法律層級進行語詞操作。他直言，不敢碰憲法卻強行修法，只會製造制度混亂，只會留下法理上的無窮後患。

針對民進黨主張兩岸屬於國與國關係，陳偉杰憂心，現行行政體系勢必全面失效，若將中華人民共和國定位為外國，所有兩岸事務是否全面移交外交部？陸委會是否走入歷史？他更公開點名有意角逐新北市長的立委蘇巧慧，要求清楚表態是否支持相關修法立場。

陳偉杰進一步指出，這項提案選在2026年初提出，動機耐人尋味，面對物價上漲與民意反彈，綠營再次端出「抗中保台」的老招，即使明知法案難過關，仍選擇高調操作，目的只為在大選前夕政治表態與將在野黨抹紅為「中共同路人」。他呼籲立法院應回歸民生法案，而非成為個別立委收割政治聲量的舞台。

