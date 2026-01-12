綠委修《反滲透法》納「擬參選人」 內政部、法務部不挺
立法院內政委員會今天審議《反滲透法》部分條文修正草案，綠委黃捷等人提案納入「擬參選人」，但內政部與法務部對此態度保留。內政部建議應明確界定擬參選人；法務部則指出參選意願無客觀判斷標準，且與《選罷法》規定未一致，是否符合法律體制及刑罰明確性原則，尊重主管機關及立院審議結果。
黃捷等人提案修正《反滲透法》第4條，提案說明指出，現行法禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的「候選人」，未能有效涵蓋境外敵對勢力可能於公告登記前對「擬參選人」進行滲透干預，易形成防堵境外敵對勢力危害我國民主程序之法律空窗。
內政部透過書面意見表示，因《反滲透法》未就「擬參選人」有明確定義，如參考《政治獻金法》針對擬參選人之定義，包含特定期間內依法完成登記或有意登記參選公職人員，如認本法有將擬參選人納入規範對象必要，建議應予明確界定。內政部次長吳堂安回應，對於擬參選人部分並沒有很明確，但《政治獻金法》裡其實有些可供參考，「如果把定義明確，當然可以用」。
法務部書面意見提及，公民參選為《憲法》第17條所保障之基本權利，在未依《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》法定程序公告登記前，參選與否為一浮動狀態，擬參選人的表態與否及參選意願無客觀判斷標準。法務部參事謝志明指出，該草案新增擬參選人部分，比較大的疑慮是沒做擬參選人定義，而擬參選人4字目前有出現在3處，包括《公職人員選舉罷免法》、《廣電法》施行細則，以及《政治獻金法》中，但《政治獻金法》的擬參選人定義是專門為政治獻金收受規定，未必能完全套用。
藍委許宇甄質疑，若法律連擬參選人自何時起計算的認定標準都無法清楚界定，一般人民如何知道自己行為是否違法，而行政跟司法機關又要依照什麼標準執法跟裁量。許宇甄認為，雖然很多地方有定義，但人民對於此不確定性的定義，可能不曉得何時誤觸《反滲透法》，所以在沒有明確規定前，很容易製造寒蟬效應。
藍委徐欣瑩指出，不反對《反滲透法》，但法律定義不能模糊，且針對如此重要的法案，「行政院沒有版本，好像也不對」。徐欣瑩稱，諸多委員提出擬參選人規範，但沒有定義清楚，試問若小學生稱未來志願是選總統，這是否為總統擬參選人，以及立委助理可能想選議員或接立委職務，並做很多擬參選人想做的事情，這樣是否為擬參選人，定義可以討論，但重點是不能沒有界限的定義。
延伸閱讀
第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍
步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元
失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中
其他人也在看
黃國昌快閃訪美稱談「關稅.軍購」 綠質疑：代表政府簽字？
民眾黨主席黃國昌，昨(11)日下午臨時宣布將率團前往美國華盛頓，和美國的政府單位討論軍購和關稅議題；民進黨立委就質疑，在野黨主席又不能代表我國簽字，是要代表誰、談什麼？加上黃國昌日前曾批評我政府官員在...華視 ・ 9 小時前 ・ 4
花蓮縣消防局慶祝消防節 成果展現
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣消防局與新竹凱蒂扶輪社提前在花蓮縣臺灣原住民族文化館共同…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
退保後生產 生育給付照領
為鼓勵國人生育，勞工保險設有「生育給付」項目，只要符合條件，被保險人即可依分娩或早產當月起，前6個月之平均月投保薪資1次請領生育給付60日，然而有民眾疑惑「若已退保是否仍可請領」，勞保局表示，只要是在保險有效期間懷孕，且符合規定的保險日數，即便是在保險效力停止後才生產，仍可請領生育給付。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
春節急診防塞！衛福部推7監測指標 首度區分成人與兒童
衛福部針對今年長達9天的春節連假，草擬7項急診壅塞監測指標，要求全台205家急救責任醫院於1月12日進行試填，盼能避免去年春節期間全國醫院急診嚴重壅塞的情況再度發生。相關指標的完整定義與意涵，將於1月15日由衛福部次長林靜儀及醫事司長劉越萍召開記者會對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市智慧停車柱破2400席，不只無紙、提高車位周轉率，還能抓假車牌！ 幕後推手「國雲停車」怎麼辦到的？
車輛駛入停車格，系統自動辨識車牌，完成線上製單。新竹市日前宣布，市內智慧停車柱突破2400席，且車牌辨識準確度達99.9%，幕後功臣是中保科集團旗下「國雲智慧停車」，未來持續朝3600席目標邁進。今周刊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 241
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 41
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 87
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 3
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 5
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 8
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 10 小時前 ・ 994