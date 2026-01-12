綠委修《反滲透法》納「擬參選人」 內政部、法務部不挺

立法院內政委員會今天審議《反滲透法》部分條文修正草案，綠委黃捷等人提案納入「擬參選人」，但內政部與法務部對此態度保留。內政部建議應明確界定擬參選人；法務部則指出參選意願無客觀判斷標準，且與《選罷法》規定未一致，是否符合法律體制及刑罰明確性原則，尊重主管機關及立院審議結果。

立法院內政委員會12日審議《反滲透法》部分條文修正草案。（圖／中天新聞）

黃捷等人提案修正《反滲透法》第4條，提案說明指出，現行法禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的「候選人」，未能有效涵蓋境外敵對勢力可能於公告登記前對「擬參選人」進行滲透干預，易形成防堵境外敵對勢力危害我國民主程序之法律空窗。

內政部透過書面意見表示，因《反滲透法》未就「擬參選人」有明確定義，如參考《政治獻金法》針對擬參選人之定義，包含特定期間內依法完成登記或有意登記參選公職人員，如認本法有將擬參選人納入規範對象必要，建議應予明確界定。內政部次長吳堂安回應，對於擬參選人部分並沒有很明確，但《政治獻金法》裡其實有些可供參考，「如果把定義明確，當然可以用」。

許宇甄。（圖／中天新聞）

法務部書面意見提及，公民參選為《憲法》第17條所保障之基本權利，在未依《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》法定程序公告登記前，參選與否為一浮動狀態，擬參選人的表態與否及參選意願無客觀判斷標準。法務部參事謝志明指出，該草案新增擬參選人部分，比較大的疑慮是沒做擬參選人定義，而擬參選人4字目前有出現在3處，包括《公職人員選舉罷免法》、《廣電法》施行細則，以及《政治獻金法》中，但《政治獻金法》的擬參選人定義是專門為政治獻金收受規定，未必能完全套用。

藍委許宇甄質疑，若法律連擬參選人自何時起計算的認定標準都無法清楚界定，一般人民如何知道自己行為是否違法，而行政跟司法機關又要依照什麼標準執法跟裁量。許宇甄認為，雖然很多地方有定義，但人民對於此不確定性的定義，可能不曉得何時誤觸《反滲透法》，所以在沒有明確規定前，很容易製造寒蟬效應。

徐欣瑩。（圖／中天新聞）

藍委徐欣瑩指出，不反對《反滲透法》，但法律定義不能模糊，且針對如此重要的法案，「行政院沒有版本，好像也不對」。徐欣瑩稱，諸多委員提出擬參選人規範，但沒有定義清楚，試問若小學生稱未來志願是選總統，這是否為總統擬參選人，以及立委助理可能想選議員或接立委職務，並做很多擬參選人想做的事情，這樣是否為擬參選人，定義可以討論，但重點是不能沒有界限的定義。

