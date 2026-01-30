綠委倡「台灣台北101」 蔣萬安反酸：不然台北在哪？

台北市長蔣萬安今出席115年度市長與里長有約。（邱芊攝）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101成功的壯舉，引發許多後續效應，其中更掀起「台灣101」論戰。民進黨立委許智傑29日再拋出新名稱，並詢問台北市長蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」。對此，蔣萬安30日表示，台北本來就在台灣不然在哪裡？民進黨若能夠對於老百姓的生活有一樣多的關注就好了。

蔣萬安今出席115年度市長與里長有約，被問及許智傑昨建議如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」，蔣萬安說台北本來就在台灣，不然在哪裡？他感覺民進黨對於名字都有很多不同的想法，如果能夠對於老百姓的生活、民生議題，有一樣多的關注就好了。

此外，近期北市長民調都大贏民進黨熱門人選王世堅，此刻最大的敵人是不是自己？他說，離選舉還有一段時間，自己就是持續為市民爭取最大的福祉，繼續推動重大的市政建設、勤走基層，今天也再次來到地方和里長座談，交換意見、聆聽地方的心聲。

