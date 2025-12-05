綠委召開公聽會檢討《跟騷法》 籲增訂「緊急保護令」

立法院今（5）日舉行《跟蹤騷擾防制法》公聽會，結論建議比照《家庭暴力防治法》賦予檢警及法院權力，增訂「緊急保護令」即時降低傷害，並處理「與性或性別相關」構成要件問題。(黃敬文攝)

立法院今（5）日舉行《跟蹤騷擾防制法》公聽會，由民進黨立委林月琴、范雲、王美惠共同主辦，邀集婦女團體、專家學者與內政部、衛福部、司法院跟騷法上路三年的執行情形，會後也提出結論，其中建議比照《家庭暴力防治法》賦予檢警及法院權力，增訂「緊急保護令」即時降低傷害，並處理「與性或性別相關」構成要件問題。

《跟騷法》自2022年6月1日施行至今已逾3年，據警政署統計，有7至8成曾被核發書面告誡的加害者未再犯，但從司法院資料來看，自2022年6月到 2023年8月，法院核發的139件跟騷保護令，平均審理時間達 33.9至44.7天，近一個月的時間也成受害者承受高風險的空窗期。

廣告 廣告

針對我國跟騷案件，民間團體反應現行仍有諸多的「未成案」黑數，尤其實務現場仍面臨許多挑戰，例如跟騷手法日益多元，尤其是「數位跟騷」產生了多變性；據衛福部統計，各類數位的、網路的性／別暴力樣態中，以「騷擾」終生盛行率48.5％為最高，顯見現行法制明顯已難以應對，唯有透過制度強化、資源挹注及跨部會協力，才能真正防止悲劇重演。

范雲表示，2021法案三讀通過時，她就提出附帶決議，要求內政部於法案施行3年後，針對執行狀況滾動調整，而現在正是檢討的關鍵時刻；王美惠指出，《跟騷法》施行以來，雖提供受害者法律保護，但社會上跟蹤騷擾事件仍頻傳，甚至發生不幸案件，顯見制度仍有漏洞。

林月琴強調：迫切的問題是『與性或性／別有關』的條件限制，因為第一線實務明確揭露，許多執行加害人處遇計畫的社工師、心理師，反而成為被加害人跟蹤、威嚇的對象；加害者的動機不是性或性／別，而是透過恐嚇迫使輔導中斷、逃避矯正，這類案件因不符合現行要件而落入黑數，讓原本協助加害人的專業人員陷入無保護的高危險困境。

公聽會也提出5項結論，包括「與性或性別相關」構成要件問題，導致各部會理解與執行情形落差而造成多起跟騷案件及多種案例類型都不成案；現行書面告誡後，有8成跟騷案件不會再犯，為了迅速提供被害人明確的保障，應增訂72小時內來核發書面告誡、並於書面告誡中可以記載行為人應該要接受4-8小時的跟騷防治課程；另外參採《家庭暴力防治法》賦予檢警及法院權力，增訂「緊急保護令」、即時降低傷害。

林月琴也表示，將針對數位跟騷行為制定即時因應條款，未來會提出修法，同時也會同步訂立「處遇範圍」，增加「加害人認知教育輔導」，認知輔導不會放在「治療性處遇」當中，主管機關會是衛福部心健司。

【看原文連結】