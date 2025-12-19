綠委告發周萬來濫發公文 藍委一句酸爆

▲民進黨立委不滿立院未經各黨同意，自行發出函文，到監察院控告立院秘書長周萬來（左2）等人包庇。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安18日復職，傳出關鍵是因為立法院函文解釋，認定助理費係「實質補助，彈性勻用」。民進黨立委不滿立院未經各黨同意，自行發出函文，到監察院控告立院秘書長周萬來等人包庇。國民黨立委王育敏酸，綠委們這麼崩潰，就是因為壞了他們大局。

王育敏18日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，周萬來是依法回覆法院來文，完全屬於依法行政，卻遭綠委告發，難道監察院真的是民進黨開的，什麼案子都能無上限告發？周萬來依照法定程序行事，卻一再被政治操作，實在太過辛苦。

王育敏表示，立法院長韓國瑜之所以重用周萬來，正因其專業與資歷無可取代，周萬來是立法院的「活字典」，理應受到尊重，卻屢遭綠營立委針對，例如綠委郭國文曾衝撞並搶奪周萬來手中文件，畫面令人不忍；民進黨也屢屢安排立院專案報告，秘書長無法出席，卻又遭綠營批評失職。

王育敏直言，綠委一天到晚找秘書長的碴，對一名專業幕僚如此對待，實在說不過去。她認為，周萬來是用專業替全體立委服務，應該被感謝而非被消耗，民進黨連基本的政治倫理都已失守。

至於高虹安，王育敏指出，綠營如今情緒失控，是因為案件結果「壞了他們的大局」。她認為一審判刑過重，二審高院依法審理、認定貪污不成立，展現司法的公正。她也指出，該案已透過立法院回函與判決，為助理費性質建立方向，但若因法官不同而出現歧異判決，是否真正符合公平正義，仍值得社會深思。

