綠委問共軍攻台準備時間已不需60天？ 國防部：委員已回答

國防部長顧立雄今（1）日在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於共軍攻台的準備時間，民進黨立委王定宇今（1）日質詢時是不是已經透過聯合戰備警巡、演習，把該有的物資放在應對區，「從過去的60-100天大幅縮短？」國防部情次室次長謝日升回答，「你剛剛的問題其實已經回答了」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄專案報告並備詢。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，中國解放軍如果要發動對台攻擊，從準備到到發動攻擊，那個時間到底要縮短到多短？

顧立雄說，這個問題就為難了，他們都會根據敵可能行動做成聯合作戰計畫。

王定宇說，這時間，過去從後勤備載區把人員集中、物料集中到兩棲準備，以前一般抓60天到100天，這是過去各個智庫算的，可是最近一直看到這個準備期不斷縮短。從訓轉演、從演轉戰可能會縮短。「現在有沒有大幅縮短」？以往透過衛星看就知道它要集中了，它現在還需不需要這樣做，還是這一二十年它透過聯合戰備警巡、軍演，把它需要的物資放在應對的位置上？

國防部情次室次長謝日升中將回應，「報告委員，你剛剛的問題其實已經回答了，你剛剛已經把我們已經要回答的部分先做了提示。那剩下的細部，我建議是不是另外找時間報告」。

