即時中心／高睿鴻報導

年僅27歲的通緝犯張文，日前接連在台北車站、捷運中山站商圈策動攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌；還持長刃隨處砍人，全案共釀4死11傷，震驚社會各界。而此事也再次掀起，外界對於「廢除死刑」的討論，民進黨立委王世堅昨（24）談及此事時，再次怒嗆「廢死團體閉嘴啦！住口！」，引發熱議；而近期，亦有網友挖出，廢死聯盟執行長林欣怡數年前曾貼文，當她被問「若親人被殺是否仍支持廢死」，竟坦言「我真的不知道」。

雖然每逢社會重大凶殺案，廢死聯盟都成為眾矢之的，但該聯盟成員依舊「堅持理想」，至今仍高聲呼籲廢除死刑。即便日前發生張文砍人案，廢死聯盟還是發文抨擊死刑，疾呼「殺錯，不能回頭」；該聯盟主張，113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨，嚴格限縮死刑，反而暌違5年，於今（2025）年1月重新執行黃麟凱。廢死聯盟怒轟此舉違憲、違反國際人權法，堪稱重大倒退。

快新聞／綠委嗆廢死聯盟閉嘴！執行長昔被問「家人遇害還挺廢死嗎」竟這樣回

民進黨立委王世堅昨（24）怒嗆廢死聯盟。（圖／民視新聞資料照）

廢死聯盟又批，這次執行欠缺保障與有效法律救濟，且未給予合理事前通知，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。同時，也凸顯非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使特別救濟制度不夠完善。而不久後，林欣怡也分享了聯盟貼文，直言說，「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，更呼籲社會展現同理與責任；還表示，別將特定族群或團體，當成宣洩情緒的代罪羔羊。

不過，廢死聯盟強硬支持廢除死刑的立場，再次掀起群眾怒火，紛紛湧入粉專，怒批成員毫無同理心、更質疑若是自己的家人被殺，成員仍會堅守廢死立場嗎？據悉，臉書粉絲團「文思革」最近就翻出，2018年6月震驚社會的「小燈泡案」發生時，林欣怡就曾發表貼文；面對外界不斷質疑，「若親人被殺，是否仍支持廢死？」，她竟坦言說：「我真的不知道」。而且，林還反過來質疑社會，「難道就要勉強接受死刑？」。

林欣怡當時進一步解釋，不應將「決定一個人死活」的責任強加於她身上；同時更反嗆，如果不知道什麼方法，可避免類似事件發生，「那死刑就可以嗎？」。而對於若家人被殺，是否還支持死刑，她則強調自己並不清楚，只希望自己永遠別遭遇此類悲劇。

不過，林欣怡的論點也遭外界猛批，眾人紛紛留言質疑「不知道？那在叫什麼」、「廢死聯盟內有受害人親屬嗎？受害人家屬才有話語權」、「帶回你家教化啊」…等等。

