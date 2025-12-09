綠委嗆要付代價 網酸快禁韓團韓劇

近年韓團紛紛來台辦活動，帶動各縣市演唱會經濟學。圖為 韓團Baby DONT Cry出席宣傳記者會。（本報資料照片）

韓國電子入境卡申報系統將我國出發地及「下一目的地」欄位，標示為「CHINA（TAIWAN）」，儘管外交部持續交涉，但目前仍未獲更正。民進黨立委王定宇直言，政府應審慎思考採取進一步因應措施，讓韓方知道「錯誤要付出代價」；網友則留言說：「快禁止韓團進來台灣！」並把所有韓劇屏蔽掉啊。

王定宇表示，美國國務院都已載明台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體；日本二戰後也一再表明，無權對台灣歸屬法律定位表達意見；台灣人的總統大選等民主活動也證明台灣不隸屬於中國，台灣主權屬於中華民國台灣全體人民。

王定宇嗆說，若韓國政府執迷不悟，還要持續錯誤的話，基於維護國家尊嚴及國家主權，建議政府好好審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「錯誤是要付出代價的」。

國民黨立委林德福則指出，韓方近期在與我方交流時出現明顯不對等姿態，外界普遍質疑與區域政治氛圍相關，政府有責任正面回應此事，應正式對韓國提出抗議，而不是再放「高空炮」敷衍，必須拿出可被檢驗的具體成果，「我國每年訪韓人數極多，政府應考慮是否將其當作武器談判」。

林德福說，民進黨政府近年與大陸關係持續惡化，其外溢效應已影響我國整體外交布局，除了這次韓國電子入境卡申報系統事件，我國近年接連流失邦交國，多國更將我方駐外單位名稱降格，累積的外交壓力使台灣在區域架構愈難以取得穩固位置，民進黨必須正視問題並調整策略，否則中華民國的外交困境只會持續惡化。