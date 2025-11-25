綠委嗆「對不起高雄」 柯志恩：院版財劃法沒公布數字才黑箱

民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩第一時間開轟，指控藍白聯手封殺院版，更點名國民黨立委柯志恩「對不起高雄」、「不願替高雄講話」。對此，柯志恩反酸「笑死人，到底誰對不起國人？」院版財劃法沒公布詳細數字才黑箱。（摘自柯志恩臉書）

立法院程序委員會今（25）日以9比7表決暫緩行政院版《財政收支劃分法》送進院會一讀，引爆朝野攻防。民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩第一時間開轟，指控藍白聯手封殺院版，更點名國民黨立委柯志恩「對不起高雄」、「不願替高雄講話」。對此，柯志恩反酸「笑死人，到底誰對不起國人？」院版財劃法沒公布詳細數字才黑箱。

柯志恩表示，程序會決議暫緩後，民進黨立委立刻群起攻擊，尤其高雄綠委更是把矛頭對準她，扣上「對不起高雄人」的罪名，她怒嗆，綠委不去監督「顢頇無能、滿嘴謊話、只會亂噴口水」的執政黨，卻把所有火力對著她，這才是台灣的悲哀。

對於賴瑞隆、邱議瑩指她「公開肯定院版卻沒替院版講話」，柯志恩強調，她確實肯定院版的分配指標較為細緻，但這不代表院版沒有問題，但真正讓她不滿的是，行政院至今不公布各縣市試算數據，更讓人質疑為何院版的整體財源規模「竟比立院三讀通過的版本少了2000多億」。

柯志恩指出，院版把水平分配指標區分成「財政努力」與「基本建設」兩大項目，確實較細緻，她也公開肯定過。但她強調，不能因為指標細緻就忽略總額縮水的事實；院版在統籌款、一般性補助款、計畫型補助款的整體金額都比現行法與新版財劃法更低，若總額較少，各縣市到底實際能分到多少？行政院至今沒有公開詳細數字，「宛如黑箱作業」，如何與現有財劃法做討論？

她重申，只要是能增加高雄財源的版本，不論是新版財劃法還是院版，她都樂觀其成，但前提是要有透明資料、完整數字。「民進黨不要為了搏內部初選聲量，三天兩頭拿我來蹭。」她強調，如果執政黨真的有心推動院版財劃法，行政院就應該立即公布各縣市試算表，讓社會共同檢驗，「不要讓財劃法變成朝野的相罵本」。

