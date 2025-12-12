綠委坦言政治豪賭 總統要三思 藍諷玩膽小鬼遊戲 倒閣由綠提

賴清德總統12日舉行便當會，會後立法院民進黨團幹事長鍾佳濱（左）及民進黨政策會執行長吳思瑤（右）表示，全體黨籍立委達成共識。（范揚光攝）

賴清德總統率全體綠委支持政院對三讀通過法案「不副署」或「不執行」，甚至喊出在野黨可以倒閣等語。讓藍白相當不滿，直喊民進黨毀憲亂政，「要倒閣就自己提」。據了解，綠委全被下封口令，只能由特定綠委對外發言，不過不具名立委透露，會中其實有具法律背景的綠委警示，不副署是「政治豪賭」，總統應三思。

民進黨立委昨私下表示，內部默契是以民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤對外回應。不過，他也提到，會中賴清德先請6位具有律師背景的立委發言，其中一位認為如果不副署《財劃法》的話，是場「政治豪賭」，未來在野恐怕會一路杯葛中央政府總預算案到2028年，呼籲總統要三思；另有一位北部綠委提醒，就算解決眼前的問題，未來歷史定位該如何處理，這也需慎思。

國民黨團書記長羅智強昨直嗆，這總統不只無能，更是只有一個「爛」字可以形容，還有何資格對藍白指手畫腳呢？現在中華民國總統及行政院長恣意妄為，毀憲亂政才是政府最大的危機。藍委李彥秀也說，賴清德便當會整合府院黨紛雜意見，除宣示「老大」地位外，更宣示自己戰鬥到底的決心。

藍委王鴻薇則說，民進黨又再次拋出解散國會的說法，根本是玩膽小鬼遊戲，要提倒閣案，民進黨也可以提，反正現在很多深綠學者也都看不下去卓揆作風，綠委何不從善如流？卓榮泰現在都可以「覺得違憲」而不執行法律，好像想取代憲法法庭一樣，但他「不執行」的這個行為，才是徹徹底底的大違憲。

民眾黨立委林國成痛批，倒閣案民進黨也可以主動提出，在野黨現在過半，「為什麼要逼在野黨提」。如此一來顯示民進黨有魄力解散國會後讓民意重新審視，藍白兩黨也沒辦法抵抗，這樣不是很好嗎？

他也說，賴召集便當會無疑是下軍令狀，要用副署權幹到底，反正府院原本就一天到晚提覆議跟釋憲，倒不如就玩大一點，民進黨團趕快提倒閣、解散國會。