綠委大啖「日本柿餅、蜜柑」挺高市早苗！邱議瑩拋：用普發一萬旅日兼護台

日本首相高市早苗拋出「台灣有事說」引發中方強烈不滿，除呼籲公民暫時勿赴日旅遊，更禁止日本對中輸入海鮮，衝擊日本經濟。對此，民進黨立委邱議瑩今（21）日提出，國人可趁普發萬元之際赴日觀光，政府也能研擬旅遊方案，鼓勵台人多赴日旅遊，展現台灣力挺日本的誠意；民進黨立委林楚茵則呼籲，希望台灣能學習日本過去幫助台灣的精神，不分朝野力挺日本與高市早苗。

邱議瑩今日召開「高市挺高市」記者會，邀請立委黃捷、李柏毅、許智傑、林楚茵共同聲援高市早苗。（許詠晴攝）

邱議瑩今日召開「高市挺高市」記者會，邀請立委黃捷、李柏毅、許智傑、林楚茵共同聲援高市早苗，並一同在會上吃起日本青森蘋果、柿餅、蜜柑等農產品，展現力挺日本的決心。邱議瑩表示，自311震災後，台日一家親展現人飢己飢的關懷，台灣對日本311的鼎力相助，出錢出力，感動多少日本人。台人遊日本，也深刻感受到目本人對台灣人的友好情誼，日本民間對台灣人的滿滿感謝，讓台日關係深化更上一層樓。

邱議瑩說，如今佔日本觀光客最大宗的中國遊客不再遊日，勢必對日本觀光造成不小衝擊，雖然台灣並非地大人多的大國，但台灣人的消費力不容小覷，國人多付日本觀光，補上日本觀光收入的缺口，也是種誠意的展現。

「普發一萬怎麼花最有感？赴日觀光兼護台。」邱議瑩提出，民間能趁普發一萬元之際赴日觀光，多買多消費，好玩又能護台，一舉數得，並邀請日本網紅行銷日本觀光，提供日本更多觀光景點特色宣傳。

至於政府能做什麼？邱議瑩呼籲，第一，請佔有官股的華航，發送機票折抵券一千元，鼓勵國人赴日旅遊；第二，交通部觀光署和日本觀光廳共同推出旅遊方案，針對台灣市場推出旅遊促銷方案，以優惠價格吸引更多台灣遊客；第三，高雄市政府官方和民間團體，可以全部動起來，研議台灣人赴日旅遊補貼方案。國旅住宿有補助優惠，赴日本觀光是否也可以比照辦理；第四，拜會各觀光部會、民間航空業者一起相挺「日本有事」，台灣不會讓日本孤單。

許智傑帶了印有「高市早苗頭像的馬克杯與巧克力」現身表示，日本這麼挺我們，我們也要挺日本，這是國與國之間的互相支持，像賴總統昨天特別吃日本水產和壽司，以行動表示支持日本，而在高雄鳳山的保安堂裡，也有全台唯一的已故日本前首相安倍晉三銅像，安倍夫人曾到訪過兩次，高市早苗也有前來簽名，表示台灣真的非常支持日本，希望台日能持續互相交流。

李柏毅指出，過去馬英九時期，高雄市府曾因舉辦電影節被中國團客抵制，中國2021年也曾以介殼蟲為由，禁止台灣出口4萬2千多噸鳳梨，當時日本進口台灣鳳梨僅2100頓，但5年後的今天，台灣銷中的鳳梨只剩140噸，日本則增加到19000噸，可見日本對台灣的力挺，現在中國手段同樣發生在日本，身為高雄立委一定要站出來，跟大家說明「提早認清這個恐怖朋友的關係」，這段時間除了國人能給日本溫暖外，賴政府也一定會對日本表達相當友善的態度。

黃捷提出，若國人接下來有連假，歡迎優先到日本旅遊，讓日本人感受到台灣的力挺，也希望大家這陣子多吃日本水產，讓大家知道我們在經濟、文化等層面都願意深化交流，對抗中國將經濟武器化的政治脅迫手段，最後也希望個城市都能用姐妹市文化增進彼此交流，文化是最深層的，若台灣個城市都能和日本城市締結為姊妹市，台日友誼必定能更加深化。

林楚茵說，日本過去兩年在防衛白皮書及G7都把台海安全列為重要議題，昨天報導賴清德吃水產也是用「台灣總統」稱呼賴清德，可見日本是整體認同台灣，給予台灣最堅實的支持，但昨天在國防外交委員會上，居然有藍委稱「只要台灣沒事，那日本也沒事」，附和中國對台灣的打壓與恫嚇，逼台灣乖乖就範，希望台灣能像日本一樣，不分朝野力挺日本。

林楚茵也向政府呼籲，不只民間要力挺日本，政府在國際經貿、產業上的合作也能更加深化，像日本經濟大臣小野田紀美說的，如果遇到一個高風險的國家，動不動就用經濟來做威脅，那蛋不能放在同一個籃子裡，此時就是全民、國家跟日本更密切交流的時機。

