綠委建議比照節能家電鼓勵家戶購置廚餘機 環境部：仍需研議

民進黨立委邱志偉建議應提供家戶購置廚餘機獎勵。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內使用廚餘養豬將於2027年起完全落日，在禁用廚餘前，62%廚餘都靠豬隻去化，其中家戶廚餘占比為45%，為讓家戶廚餘減量，民進黨立委邱志偉今(15日)建議，環境部與農業部應比照節能家電模式，編預算提供家戶廚餘機購買獎勵，環境部表示還要研擬。

農業部今赴立院經濟委員會報告「2027年全面禁止廚餘養豬」，依環境部統計，國內每天產生的廚餘量約2115公噸，過去用於廚餘養豬的數量每日為1324噸，家戶廚餘量為593噸、事業廚餘為731噸，明年為廚餘養豬轉型期，有條件許可養豬戶可用事業廚餘，後年起則會拆除所有蒸煮設備，僅能使用植物性廚餘，環境部次長沈志修表示，目前申請裝設即時廚餘蒸煮設備的養豬場有277場，截至今日為止則已有133家養豬場已裝好監控設備。

廣告 廣告

邱志偉質詢時指出，農業部與環境部日前組團赴日取經該國廚餘處理措施，日本將廚餘分類，部分製成環保飼料，農業部長陳駿季則表示，約需3年的時間可將廚餘飼料化，也會持續推廣黑豬飼料配方，目前的配方可讓黑豬飼養時間從12個月縮短到9個月，另隨廚餘於2027年落日，也有望減輕邊境檢疫壓力。

邱志偉則指出，日本家戶也常設廚餘處理機，認為透過廚餘處理機方式可有效減少廚餘量，建議應比照經濟部推廣節能家電方式，環境部與農業部應跨部會透過獎勵措施鼓勵家戶購置廚餘處理機。

沈志修表示，透過廚餘處理機處理廚餘可去除8成的水分，去除水分後廚餘垃圾處理量就會大量減少，這些減少的量就會減輕廚餘處理費用的負擔，就減少的負擔部分來購買廚餘機很划算，也對家戶自行購買樂觀其成，但是否針對家戶補助則要評估。

國民黨立委張嘉郡則表示，雲林已提供家戶廚餘機購買優惠，最高可補助2成。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廚餘養豬將於2027年落日 農業部推黑豬飼料配方

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

8年前禁種消失 上等山葵每公斤賣1萬元

