綠委想調監視器遭拒 媒體人批「這兩人」護航黃國昌

【論壇中心／綜合報導】立法院外交及國防委員會1月19日召開國防特別條例的機密會議，不過，民眾黨立委黃國昌在離場時竟將機密資料帶走，儘管黃國昌澄清是「不小心」將資料帶出會議室，但民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今（21）日赴立院警衛隊調閱監視器畫面，表示黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，且有助理拿著兩支手機，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去，呼籲黃國昌出面向國人說明。

資深媒體人王時齊今日在《頭家來開講》節目中質疑，在當時黃捷的那次事件後，韓國瑜跟周萬來就修改了立法院的內規，質疑兩人是否在刻意陷害、刻意保護，韓國瑜與周萬來不要以為可以隻手遮天，當越多的事實暴露在大家面前，國民黨就越會被看清是什麼樣的黑暗政黨，而立法院長韓國瑜以及秘書長聯手保護犯法的立委，讓王時齊忍不住批評「臭不可聞」。

而面對陳培瑜與沈伯洋的質疑，黃國昌受訪時回應，民進黨只想搞政治鬥爭，自己當下發現就隨即繳回，請問調閱錄影帶後是否要道歉。

