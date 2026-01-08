綠委憂代孕審查淪「過水」！ 劉建國妙回：我們在八樓「水要淹過機會不大」

民進黨立委、立院衛環委員會召委劉建國8日主持《人工生殖法》修正草案審查，面對綠委質疑審議恐成「過水」，他以「委員會在八樓，水很難過」回應。游騰傑攝



立法院衛環委員會今（8日）審查《人工生殖法》修正草案，代理孕母議題成為焦點，多名綠委質疑若倉促打包表決，恐衝擊女性權益，擔心逐條審查恐淪「過水」。民進黨召委劉建國當場回應，衛環委員會在立法院八樓，水要淹過機會不大，「水很難過啦」，試圖緩和緊張氣氛。

立法院衛環委員會今日聯席審查《人工生殖法》修正草案，傳出民進黨立院黨團總召柯建銘已下令，由民進黨籍召委劉建國力拚讓修法案「出委員會」，引發多名民進黨立委在程序發言時表達高度憂慮，直言若今日打包表決、倉促闖關，恐將嚴重衝擊女性權益。

民進黨立委吳沛憶表示，今日討論《人工生殖法》，但所有重大爭議「幾乎都沒有被回答」，她希望衛福部能再進一步說明。吳沛憶指出，衛福部在書面報告中已明確指出，代孕仍有諸多爭議待釐清，因此主張將爭議高度集中的代孕部分「脫鉤處理」。她也質疑，藍白版本仍納入代理孕母條文，若稍後進入逐條審查，難道要用舉手表決的方式，倉促讓代孕在台灣合法化？「如果連官員都無法回答代孕相關疑問，這樣的立法，社會怎麼可能接受？」

在多名綠委接連發言後，立院內部氣氛一度緊繃。對於外界質疑審查恐淪為「過水」，劉建國突然發話緩頰，表示衛環委員會位在立法院八樓，水要淹過機會不大，「水很難過啦」，一番話引發現場關注。

根據衛福部提交的書面報告指出，代理孕母若以「互助」為原則，得對代孕者提供酬金，恐有代孕商業化、剝削弱勢婦女及買賣代孕子女之疑慮；同時也存在詐欺或脅迫代孕者簽訂契約的風險，恐使代孕者在非自願情況下進行代孕。

衛福部也指出，人工生殖與代理孕母相關議題，已歷經2場公聽會、30餘次專家會議及對外預告草案，蒐集超過600則意見，其中約8成反對代孕。近期亦有多個民間團體與民眾持續表達反對立場。由於代理孕母涉及代孕子女、代理孕母與委託代孕者三方權利保障與衝突，且國際間多國禁止代孕，正是因難以衡平各方利益，衛福部建議，應優先處理已有共識的修法內容，將仍具高度爭議的代理孕母部分先行脫鉤處理。

