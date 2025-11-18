綠委憂舉債影響天災因應 卓揆：叫天天不應 叫地地不靈

立法院18日邀請行政院等相關單位報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，行政院長卓榮泰前往備詢。（姚志平攝）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，明定地方一般性補助款不得少於前一年等修法，若依新法重編明年度中央政府總預算案，行政院預估需舉債5600億元。民進黨立委張雅琳18日質詢時擔憂，若持續舉債，政府有辦法因應天災嗎？行政院長卓榮泰直言，明年如果連這個能力都沒有，那真的是叫天天不應，叫地地不靈。

立法院會今天邀請卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。張雅琳質詢時指出，中央政府目前已經給了地方4165億元，且明年總預算要舉債2992億，若按照藍白的修法，明年遇到像是馬太鞍溪這種天災，還有辦法因應嗎？

廣告 廣告

卓榮泰表示，雖然編列特別預算會排除預算法、公債法等內容的適用，但擴大了國家舉債。今年行政院已舉債2992億元，若再加上要中央恢復的計畫性補助2600多億元，要增加5600億元的舉債，已違反公債法規定，「我們編不出來」。

卓榮泰強調，拿掉4165億元的統籌分配稅款，再把計畫性補助全數補助給地方，但一般型補助又不考慮到中央、地方的事權劃分，（一般型補助款）全部都再給地方，中央可做的事情就非常非常的有限，明年再有任何的天災，有什麼能力幫助地方？這次馬太鞍溪中央已協助27億元，豬瘟36億元，這都是應急擠出來的，明年如果連這個能力都沒有，那真的是叫天天不應，叫地地不靈。

【看原文連結】