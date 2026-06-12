綠委成立立法院國際投資台灣促進會 盼提升競爭優勢

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委張雅琳發起「立法院國際投資台灣促進會」，今天在立法院舉行成立大會，期盼強化國內外產業、商會、駐台機構與政府部門之間的溝通交流，並將產業界意見納入立法及政策討論，進一步提升台灣吸引國際投資的競爭優勢。

為促進國際企業投資台灣，推動更穩定、透明且具國際競爭力的投資環境，張雅琳等跨黨派立委今天在立法院舉辦「立法院國際投資台灣促進會」成立大會，並由張雅琳擔任會長，民進黨立委邱議瑩、林楚茵、李坤城與國民黨立委葛如鈞擔任副會長。

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張雅琳說，在全球供應鏈重組、地緣政治變化、經濟安全議題、醫療韌性日益重視的今天，台灣正站在非常關鍵的位置，而台灣有完整的半導體產業聚落、高度競爭力的科技製造能量，也有持續發展中的再生能源、數位經濟與國際服務產業，這些都是台灣吸引國際投資的重要基礎。

促進會組織章程提到，未來將定期邀請國內外企業、投資機構、產業團體、商會及專家學者至促進會分享對台灣投資環境、產業政策、法規制度及國際經貿趨勢的意見，作為法案、政策及預算案研議的參考。（編輯：蘇志宗）1150612