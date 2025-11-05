綠委批中正紀念堂「緬懷獨裁者丟臉到國際」 鄉民炸鍋開嗆

民進黨推動處理威權象徵，立委林宜瑾、王義川日前聯名共同提出中正紀念堂轉型正義相關法案，擬將中正紀念堂轉型為民主教育園區，在今（5）日，林質詢文化部長李遠時喊話，文化部應研議在落實轉型前，維持堂體大門關閉。相關新聞被轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民不滿，開嗆「哪個觀光客在意這個」、「正事不做，專搞這些有的沒的」。

林宜瑾今天在立法院教文委員會質詢李遠時表示，儘管三軍儀隊已撤出中正紀念堂堂體，但也沒有理由要讓民眾向晉見皇帝般，爬上階梯、「仰望獨裁者」。她指出，中正紀念堂是許多外國觀光客會去的地方，但當他們看到彰顯台灣緬懷獨裁者的動作，恐會丟臉到國際，這樣的文化外交不倫不類；再來，中正紀念堂的油壓大門每年都要檢修保養，林宜瑾認為，這等於強迫全民繳稅紀念獨裁，因此呼籲文化部研議，在落實轉型前，維持堂體大門關閉。

李遠則答詢，根據行政院轉型正義會報決議，中正紀念堂未來確定朝向成為「民主教育園區」，但堂體大門是否要關閉，也許在一步步走到大家能接受的程度時，再往「空間改造」來思考，他並強調，文化部目前正讓中正紀念堂逐漸與人權議題綁在一起。

相關新聞被轉傳至PTT後，不少鄉民留言砲轟「笑死，絕對執政8年都不質疑，現在才來」、「蔡英文執政時絕對可以說關就關，現在在假裝什麼」、「沒政績時就只能靠這個固票了，真可憐」、「我去中正紀念堂完全沒緬懷蔣公的感覺」、「哪個觀光客在意這個」、「正事不做，專搞這些有的沒的」。

