綠委批是藍白鬧事不做事的幫兇 韓國瑜：我現在開始吭聲

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（擷取自國會頻道）

立法院今（21）天舉行全院委員會，審查國民黨立院黨團總召傅崐萁及民眾黨立院黨團總召黃國昌等人分別對賴清德總統提出的彈劾案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜發言時批評藍白立委當家只鬧事不做事，並點名立法院長韓國瑜是幫兇，有歷史責任，台灣人民會記上一筆。韓國瑜聽聞後回應，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

陳培瑜表示，今天彈劾案說明會一點正當性都沒有，本來這兩周的周三、周四在休會前可以好好問政，是討論實質法案最好的時候，但藍白立委演出這齣政治鬧劇，就是要羞辱賴總統、製造分化、博取政治聲量。更何況，在野自己清楚彈劾案，總統可以不用來，卻演戲演到以為是真的，《立法院職權行使法》規定立法院審查時「得」邀請，不是必須出席，法律從都到尾沒有規定出席義務，賴總統今天沒有出席，完全合法合理。

陳培瑜說，藍白不敢提罷免案，是依法罷免案只能提書面，為了叫賴總統到立法院羞辱才提彈劾案，整個彈劾案沒有憲政責任問題，只有政治操作。

陳培瑜也向韓國瑜喊話，「藍白立委當家只鬧事不做事，您是相關的幫兇，藍白立委是始作俑者，但您別忘了，被癱瘓的立法院您有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆。」他強調，台灣人民需要的是會做事的立院，而非演戲鬧事的立法院，也不是坐在主席台上一聲不吭聲的立法院長。韓國瑜聽聞後說，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

