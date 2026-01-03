綠委批柯文哲：一手要求挺人工生殖法 一手封殺總預算

民進黨立委林楚茵今（3日）表示已經是 2026 年，但今年總預算竟然還沒辦法審查，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，持續封殺今年總預算與國防預算。（資料照）

昨日民眾黨前黨主席柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，民進黨立委林楚茵今（3日）表示，樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作。 但已經是 2026 年，今年總預算竟然還沒辦法審查，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，持續封殺今年總預算與國防預算。

林楚茵指出，她上會期就非常關心人工生殖法，數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

她說，目前行政院草案已送交立法院，其核心理念與她一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障。 而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須「脫鉤處理」。

林強調，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關；勞保生育給付差額補助、TPASS通勤月票等，攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行；藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。

