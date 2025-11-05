綠委批移轉投票助長中共介選！黃國昌嗆「日本更早實施」：也是被介選嗎？

​民進黨立委吳思瑤、林楚茵等人質疑民眾黨團優先法案「國內移轉投票」，批評是助長中共介選。對此，民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，難道早已在海外實施投票制度、今年更早於台灣設立投票所的鄰近國家日本，也被中共介選嗎？

黃國昌說，民眾黨長期倡議的「國內移轉投票」，清楚訂定是在台澎金馬範圍內的國民，不必回到戶籍地就能投票，不僅提升便利性、更是保障投票權，完全不涉及海外，徹底與民進黨所稱的中共介選徹底無關。

黃國昌強調，雖然不理解民進黨為何堅持剝奪礙於工作、往返交通或其他因素無法返鄉投票民眾們的投票權、傲慢無視年輕人在行使投票權面臨的困境和要支出的成本，但民眾黨將持續捍衛軍警消醫護、非「見紅休」的民眾、以及在外地打拚的年輕朋友們之公民權，致力於立法院推動完善的國內移轉投票制度，保障每一位國人能以選票展現意志、落實真正的民主。

更多風傳媒報導

