綠委批藍白立院當家鬧事不做事「院長不吭聲」 韓國瑜笑回：我現在開始吭聲

民進黨立委陳培瑜2026.1.21批評藍白堅持要賴清德到立法院出席彈劾審查會，指立法院職權行使法第43條第2項從頭到尾沒有規定賴清德總統有出席的義務， 也沒有必要。截自立法院會議直播



民進黨立委陳培瑜今天（1/21）上午在立法院彈劾審查會中，直指「這場說明會一點正當性都沒有」，批評藍白只想羞辱總統賴清德，但依法賴清德總統不必出席立法院的審查會，完全合法合理。陳培瑜發言最後也提醒立法院長韓國瑜院長，「藍白立委當家，只鬧事不做事，您是相關的幫兇，所有的藍白立委是始作俑，但不要忘記了，被癱瘓的立法院，您有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆，」也說「台灣人民需要的是會做事，會實質討論的立法院，而不是演戲、鬧事、不做事，但坐在主席臺上、一聲不吭的立法院和立法院長。」對此，韓國瑜則幽默回應，「好，我現在開始吭聲 」，繼續主持會議。

廣告 廣告

民進黨立委陳培瑜今天（1/21）上午在立法院彈劾總統審查會上，指出這場會議一點正當性都沒有，因為《立法院職權行使法》第43條第2項清楚說明，彈劾案審查時，「得邀請」被彈劾人出席說明，而不是必須出席。

陳培瑜表示，法律從頭到尾沒有規定賴清德總統有出席的義務， 並強調，法律明明白白寫的非常清楚，賴清德總統沒有出席的義務與必要。所以賴清德總統今天沒有出席，完全合法、完全合理。

陳培瑜強調，今天星期三、明天星期四 以及上週的週三與週四，本來是在立法院本會期休會之前，可以好好問政，監督行政機關，討論實質法案進度，討論總預算，討論國安法案，討論國安預算最好的時候，但是看到藍白立委硬要演這一齣政治鬧劇，讓人感到又憤怒有無奈。這就是台灣人的心聲。

民進黨立委陳培瑜在2026.1.21彈劾賴清德總統審查會中發言對立法院長韓國瑜表示，藍白立委在立法院「當家只鬧事，不做事」，指韓院長卻不吭一聲，是「相關的幫兇」，韓國瑜在陳培瑜發言結束後說「好，我現在開始吭聲 」。截自國會頻道直播

陳培瑜批評，在上週立法院院會通過彈劾案審查會的程序，藍白演這一場政治鬧劇，就是為了羞辱賴清德總統，就是為了製造國內的衝突、製造分化，來博取他們個人的政治聲量，和政治舞台，因為他們很清楚，總統彈劾案是總統可以不用來（立法院）的案子。陳強調，總統彈劾案是總統可以不用來的案子，所以藍白立委演戲都演到自己以為是真的了。也想欺騙台灣人民以爲是真的。因為在立法院職權行使法第43條第2項，說得很清楚了，彈劾案審查的時候，得邀請被彈劾人出席說明，「得要請」不是必須出席。

陳培瑜也指出，為何藍白立委不敢提罷免（總統）案，重點就是立法院職權行使法第44條之一，對於罷免案的規定，只能要求出書面答辯，意思就是說，因為只能書面，藍白不能稱自己的心意，把賴清德叫來羞辱，所以藍白不想提罷免案，完全沒有高深的法律見解，不是什麼合憲合法的規定，就只是藍白要羞辱賴清德。

陳培瑜批評藍白，「整個彈劾案，沒有憲政精神的問題，沒有法治的問題只有政治操作、政治算計。

藍白不幹正事，只搞政治鬥爭，只忙著亂修法，提自肥法案。」

陳培瑜發言最後也提醒韓國瑜院長「藍白立委當家，只鬧事不做事，您是相關的幫兇，所有的藍白立委是始作俑

但不要忘記了，被癱瘓的立法院，您有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆。」陳培瑜也呼籲韓國瑜與在野黨

「台灣人民需要的是會做事，會實質討論的立法院，而不是演戲、鬧事、不做事，但坐在主席臺上、一聲不吭的立法院和立法院長。」

對於陳培瑜的「提醒」，韓國瑜笑著說：「好，我現在開始吭聲 ，謝謝陳培瑜委員」，然後繼續主持會議。

更多太報報導

藍白杯葛軍購...柯志恩稱「高雄對保台免疫」 綠營狠批：失格市長候選人

黃國昌攜出國防機密文件挨告 北檢已完成分案

反對彈劾賴清德！鍾佳濱嗆打假球 沈伯洋批「藍白不能接受台灣好」