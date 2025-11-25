綠委批藍白財劃法扼殺高雄捷運 卓榮泰挺：台北市民我都看不下去

民進黨立委李柏毅痛批藍白通過的財劃法扼殺高雄捷運。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 藍白兩黨團日前在立法院強勢三讀通過新版《財政收支劃分法》，額外增加2,646億元支出，被批評超出舉債上限、分配公式失衡，地方建設恐被迫停擺。民進黨立委李柏毅今（25）日在院會總質詢中警告，這份「暴衝版」財劃法漏洞百出，不僅未與地方溝通，更將讓高雄捷運紫線、路竹延伸線、林園小港線、新台17線與清大南部校區研教園區等重大建設全數受阻。他痛批：「這不是改革，根本是在封殺高雄建設！」

李柏毅指出，台積電高雄P1廠已開始量產，未來P2至P6五座新廠區也陸續規劃，從道路拓寬、水電基礎建設到白埔園區前置都已完備，高雄正迎來半導體黃金窗口期，周邊交通建設更是不可或缺。他強調，從楠梓、左營到捷運紫線、鐵路立體化，全都需要穩定的中央財政支持，卻因藍白草率修法面臨被迫喊停危機。

李柏毅指出，依藍白版本，高雄市一般性預算明年將減少136億元，加上計畫型補助從今年的2,954億大幅砍至308億，「高雄怎麼可能不受害？」他更點名，清大在南部設校所需4年130多億元的預算，第二年就會遭切斷，「這是斷地方人才命脈！」

對於是否提出覆議，李柏毅詢問行政院長卓榮泰。卓回應，覆議期限是27日前，他相信立法院仍有機會讓國人看到「失速列車能不能停下來」。卓榮泰直言，依去年版本中央必須維持一般性補助2,501億，但若再加上2,900多億的計畫型補助與4,615億統籌分配稅款，「中央一定破產」，還得違法舉債編列預算。

卓榮泰更以台北市民身分表態，他說自己來自台北，不可能接受北部長期享有補助坐捷運，等到中南部要建設時卻被大砍預算，「這對國家極不公平」。他承諾中央會秉持公平協助各縣市推動交通建設。

李柏毅也直接點名國民黨高雄市長可能人選柯志恩，痛批她投下贊成票卻不願面對後果：「妳知道妳舉手通過的財劃法會毀掉高雄投資動能嗎？想在高雄參選，就該為自己的表決負責！」

他強調，行政院版本已調整人口、面積、工業人口及農林漁牧產值與兒少高齡等權重，維持計畫型補助規模，讓地方至少不比舊法更少。但藍白今日卻在程序委員會將政院版「暫緩列案」，形同將改善方案封死。

在交通建設部分，李柏毅特別關注左營高鐵站與高捷聯通道工程，指出 50 公尺工程竟需 13 億元，就是因為越晚做越貴；捷運黃線從千億飆到兩千億，紫線也將重蹈覆轍。他要求中央加速推動，力求明年初動工。

另就高雄直飛歐美航線規劃，李柏毅表示，目前演唱會經濟與南部商務旅客需求強勁，高雄亟需直飛澳洲、歐洲與美西航線。交通部長陳世凱回應，長榮與華航明年都有新機隊加入，星宇也規劃進駐高雄，將持續與航空公司協調。

