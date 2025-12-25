綠委批陳情書錯字多 黃國昌反嗆模糊焦點

▲民眾黨主席黃國昌痛批林宜瑾模糊拖延法案焦點。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾遭民眾黨質疑《青年基本法》送出立法院教育及文化委員會後，擔任召委的她有將近半年時間不肯協商、刻意拖延。林宜瑾秀出陳情書照片「一起來數數看短短16個字，民眾黨可以寫錯幾個，甚至連他們溝通對象的名字，也可以寫錯！」質疑民眾黨模糊焦點。對此，民眾黨主席黃國昌今（25）日反擊稱，林宜瑾是在模糊拖延法案焦點。

林宜瑾表示，民眾黨謊稱她拒收陳情書，因此她決定公開收到的陳情書，「一起來數數看短短16個字，民眾黨可以寫錯幾個，甚至連他們溝通對象的名字，也可以寫錯！」陳情書上只見民眾黨貼的便條紙寫道：「請專交林宜謹委員辦公室。並有台灣民眾黨署名」，但其中「專」交應為「轉」交，林宜瑾的瑾也錯寫為言字旁，另外台灣民眾黨的「灣」和「黨」也都沒有寫好，讓林宜瑾質疑為政治秀。

國民黨與民眾黨今日聯合在張榮發文教基金會舉辦「救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」黃國昌在聯訪時被問到林宜瑾質疑民眾黨陳情書錯字一事，黃國昌先是說，陳情書的內容，民眾黨的青年部會直接回應。

黃國昌話鋒一轉痛批，請林宜瑾不要迴避問題，她當召委的青年基本法什麼時候送出委員會的？8月初，她什麼時候召集協商的？12月18號，「請林宜瑾不要迴避問題」，青年基本法委員會什麼時候審竣的？8月初，什麼時候她來找召集協商，到12月底才召集協商，拖了4個多月，這是客觀的事實，她多次在立法院呼籲林宜瑾，請你趕快召集協商。

黃國昌痛批，民進黨非常會做大內宣啊，開記者會說青年法多重要，結果審畢的時候，「妳為什麼不召集協商，你為什麼不召集協商？」後來林宜瑾為什麼召集協商？是因為民眾黨等不下去了，拜託立法院長韓國瑜召集協商。韓國瑜院長召集協商的時候，民進黨還跑出來抗議說應該由他們召集協商，「你自己做該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，所以我們才拜託韓國瑜召集協商」，韓國瑜召集協商了以後，最後做的決定是什麼，請林宜瑾趕快協商，她拖到12月的時候才是協商，都全部都是客觀的事實，

黃國昌說，現在林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，歡迎林宜瑾出來公開辯論，「我剛剛所講的，全部都是客觀的事實啊。全部都是客觀的事實，立法院公報全部都有記載我再說一次。」

黃國昌表示，8月的時候委員會就審竣的，一直呼籲妳召集協商，為什麼召集協商把整個法案卡住，是不是等到民眾黨要求韓國瑜召集協商，韓國瑜在協商會議上面做成結論，請林宜瑾趕快召集協商，要到12月的時候才協商，「這種客觀的事實都要騙喔？還要繼續騙喔，騙你們台南的選民還不夠，連全台灣的年輕人都要騙，民進黨你要騙到什麼時候？林宜瑾你要騙到什麼時候？

黃國昌說，要幫年輕人發聲台灣民眾黨跟民進黨做的事情完全不一樣，不是在那邊打嘴砲，是在那邊搞大內宣，現在為了要掩飾自己的怠惰，什麼謊都撒的出來，這件事情歡迎民進黨站出來說清楚、講明白，最好是賴清德總統出來說清楚、講明白，公開辯論都沒有問題，想要用綠媒的優勢在那邊洗地，抹黑在野黨，「我黃國昌送你賴清德4個字，門都沒有。」

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌二度合體，共同開記者會宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶」。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.25)

