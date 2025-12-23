綠委抗議！翁曉玲酸「發言帶一群人」 王義川爆氣回嗆：妳去中國也一樣

記者詹宜庭／台北報導

王義川與翁曉玲發生口角。（圖／記者詹宜庭攝影）

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，翁曉玲返台後再預告，今（23日）立法院程序委員會上將再次擋下總統賴清德先前提出的1.25兆國防特別預算。民進黨立委王義川在程序委員會發言時，多名綠委因不滿藍白阻擋國防預算在旁舉牌抗議，引發翁曉玲質疑「現在王委員發言也要帶這麼多委員一起上來嗎？」王義川回嗆「對啊！妳去中國也帶了6、7個人」，雙方爆發口角。

在立法院程序委員會上，民進黨立委王義川與國民黨立委翁曉玲爆發口角。當時王義川上台發言，多名綠營立委站在一旁舉牌抗議藍白陣營擋下國防預算，引發翁曉玲質疑「現在王委員發言也要帶這麼多委員一起上來嗎？」王義川回嗆「對啊！妳去中國也帶了6、7個人」。翁曉玲再問「這樣的話，以後是不是要叫一群委員上來發言？」王義川則說「我一個人講就好了，主席不用緊張」綠委陳培瑜也補充「這麼怕喔？翁曉玲這麼怕喔？」翁曉玲說「我沒有怕啊，我只是說，以後會議規則是不是要改？是請一位委員發言，不是請一群委員發言」，陳培瑜則反問：「為什麼要繼續擋赴中報備？為什麼不敢讓法案通過？」

發言時，王義川指出，首先，上週有多位國民黨立委赴中國，但「立委赴中報備」的法案卻已在程序委員會被擋了751次。他批評，這麼多次都被擋下來，如今國民黨立委跑去中國遮遮掩掩。過去，之前國民黨團總召傅崐萁帶一大群去排隊握手，至少是公開，但這次卻處處保密，不讓人知道跑去幹嘛。立法院不能成為國安破口，國民黨不知為何一直擋報備法案，甚至連民眾黨也莫名其妙地跟著阻擋，呼籲儘速將法案排入程序委員會審查，「不要再擋了，不然立委赴中到底在搞什麼，沒人知道。」

王義川接著指出，第二，藍白兩黨不要再擋國防特別預算，「國民黨一方面說要強化中華民國國防，另一方面卻連討論都不願意，連排案都不敢，是什麼道理？可以跟美國說反對，可以跟美國說不買，但至少要排案討論，連排案都不敢，真是笑死人！」第三，藍白說要彈劾行政院長卓榮泰，卻跑去監察院，「你們不是主張監察院要廢掉？預算不是也被砍光了？那你們跑去幹嘛？真是亂七八糟！還說要彈劾總統？你們根本贏不了，只是想把賴清德叫來立院罵一罵而已，台灣人都看得懂。」

王義川痛批，如果像在野黨說有六、七成的民意，那就去倒閣，不要嘴上說有民意，實際上什麼都不敢做。「說要倒閣又不敢，怕輸，還說什麼支持度六七成，笑死人！」王義川強調，立委當然可以反對法案，但不能讓制度停擺，民主不該是選擇性地遵守程序，國安問題更不能無限期拖延，呼籲藍白兩黨回到制度正軌，回歸理性討論，讓立法院成為真正守護國家、愛台灣的地方，而不是癱瘓制度、製造對立的戰場。

