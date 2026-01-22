綠委抗辯彈劾案僅3人？徐巧芯酸賴如此沒票房：可憐啊

賴清德(左)曾說到立院報告是總統義務，如今卻拒赴國會，徐巧芯(右)直批賴皮。（合成圖／資料照、取自國會頻道）

總統彈劾案審查會第二天，藍委徐巧芯痛批賴清德賴皮成性，國情報告不來說是違憲，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，不敢來就不敢來，還胡扯會違憲而不來。選舉時說中華民國憲法是災難，選上後把它當擋箭牌，天天掛嘴邊，但解讀方向卻不倫不類，按自己喜好來逃避監督，把頭埋在土裡當鴕鳥。她嘲諷綠委竟只有3人上台反對彈劾，「可憐啊！」並籲請國人清楚表達出「同意彈劾賴清德」。

徐巧芯揶揄，此時此刻的賴清德正在其他的地方演講，說著沒有什麼意義的廢話，也不願意到國會殿堂聽聽不同意見，爭取更多不同意見者對他的支持以及認可，「所以抱歉，我們旁邊現在只有一個『賴世凱』跟一個『清德宗』（人形立牌），作為示意的代表」。

徐巧芯譏諷，最可笑的是，在民進黨的51席「五一戰隊」裡面，這兩天只有3個立委願意站在台上說明為什麼不彈劾賴清德，替民進黨的主席、賴清德總統說明為什麼不用被彈劾，都沒有民進黨的人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？「只能說可憐啊！」

粉專「政客爽」節錄徐巧芯22日談話影片，她直呼「可憐啊！一個40％的少數總統，不願意跟立法院的多數民意溝通，發動大罷免，把跟他意見不同的人都說成是雜質。本來他還以為能夠從從容容、游刃有餘，濫用罷免制度顛覆國會，結果被全國人民打臉，32比0，匆匆忙忙連滾帶爬，國會的席次一席都沒有改變。最可恥的事情是，這麼明顯的『期初考就被當掉』，賴清德還聲稱『藍白沒有得到教訓』？」

「很抱歉，你覺得台灣的人民是健忘嗎？」徐巧芯質疑，國人給的教訓，在726、823，是給民進黨、賴清德，怎麼沒有得到教訓？這種自以為老大的態度，甚至去扯什麼在野獨裁，又再一次地鬧笑話！從來就只有擁有行政權的會擴權獨裁，在野黨立法院的工作叫做監督，限縮執政權的無限擴張，讓五權能夠權力分立，這句話的不合理之處，只要是一般有上過國中公民課的國人，都知道在胡扯！

徐巧芯痛批，賴清德總統，無德、不清、又賴皮，「把頭埋在土裡，當著鴕鳥，我們要請所有的國人同胞，給予所有立法院不分黨派的立委清楚的指示，表達出『同意彈劾賴清德』，停止像他這樣為所欲為的施政，如此一來，我們才能讓國家的政治回到正軌！」

